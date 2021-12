Školy sa zatvárajú aj v Bratislavskom kraji. Žiaci tak nechodia do škôl celkovo už v 25 okresoch

V celom Bratislavskom kraji zatvoria od pondelka (6. 12.) pre zlú pandemickú situáciu druhý stupeň základných škôl a stredné školy. Školáci sa tu budú učiť dištančnou formou.

Výnimkou sú len materské školy a prvý stupeň základných škôl. Rozhodol o tom regionálny hygienik. Vyplýva to z vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, zverejnenej vo vestníku vlády.

Platné od pondelka

Zákaz prezenčnej výučby, s výnimkou materských škôl a prvého stupňa základných škôl, platí od pondelka pre okresy Bratislava I – V, Malacky, Pezinok a Senec. Týka sa to druhého stupňa základných škôl, škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, gymnázií, stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu a konzervatórií. Taktiež objektov, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas v uplynulých dňoch vyzval všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, aby v prípade alarmujúcej situácie v regióne uzatvárali školy. Napriek aktuálnemu tzv. lockdownu zostali totiž školy otvorené.

Zatvorili sa len základné umelecké školy, centrá voľného času, jazykové školy i krúžky a mimoškolské aktivity. Žiaci sa tak vzdelávajú dištančne už celkovo v 25 okresoch po celom Slovensku, ktorými sú:

Tvrdošín

Námestovo

Banská Bystrica

Dolný Kubín

Skalica

Trnava

Piešťany

Lučenec

Rimavská Sobota

Rožňava

Brezno

Vranov nad Topľou

Galanta

Čadca

Senica

Bratislava I -V (od 6.12.)

Malacky (od 6.12.)

Pezinok (od 6.12.)

Senec (od 6.12.)

Partizánske (od 6.12.)

Prievidza (od 6.12.)

Podľa Mikasa by sa mali zatvoriť všetky školy

Školy na Slovensku by mali prejsť na dištančnú formu vzdelávania. Zdôrazňuje to hlavný hygienik SR Ján Mikas. Považuje to za veľmi dôležitý nástroj v pandemickej situácii, keď kolabuje zdravotníctvo a u detí a mladých ľudí zaznamenávame vysokú incidenciu.

Zhodujú sa na tom podľa neho aj epidemiológovia i ďalší odborníci vrátane odborného konzília. Snahe ministerstva školstva zachovať prezenčné vyučovanie však rozumie. Vyplýva to zo stanoviska hlavného hygienika, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

“Pri takej miere incidencie, akú dnes máme, de facto neexistujú triedy, kde ‘nie je problém s nákazou’. Teraz sa musíme všetci sústrediť na záchranu životov a slovenského zdravotníctva. Radi by sme mali k dispozícii riešenia, ktoré by nikoho neboleli. Také však v prípade COVID-19 zatiaľ neexistujú,” konštatuje Mikas.