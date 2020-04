Situácia v New Yorku sa vyhrotila natoľko, že obete koronavírusu pochovávajú do masových hrobov

V americkom veľkomeste New York sa situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu vyhrotila natoľko, že obete pochovávajú do masových hrobov. Na záberoch je vidieť, ako osoby v ochranných odevoch rebríkom zostupujú do veľkých vyhĺbených jám, kde sú uložené rakvy.

Deje sa tak na ostrove Hart Island v newyorskej štvrti Bronx, ktorý využívajú pre Newyorčanov, ktorí nemajú príbuzných alebo si nemohli dovoliť zaplatiť pohreb. Starosta mesta New York Bill DeBlasio v pondelok uviedol, že predstavitelia povolili možnosť dočasného pochovania na ostrove Hart Island.

V štáte New York podľahlo koronavírusu za deň rekordných 799 ľudí

Nákaze v štáte New York celkovo podľahlo najmenej 7067 osôb. Cuomo to porovnal s útokmi na Svetové obchodné centrum z 11. septembra 2001, keď prišlo o život 2753 ľudí.

V štáte New York je podľa Cuoma približne 18.000 ľudí hospitalizovaných s ochorením COVID-19. Vyzdvihol pokles počtu hospitalizácii i počtu pacientov vyžadujúcich si intenzívnu starostlivosť a intubáciu.

Cuomo povedal že tempo denného nárastu počtu hospitalizovaných pacientov sa spomaľuje. Zdôraznil však, že teraz nie je čas na zmiernenie opatrení v oblasti obmedzenia sociálnych kontaktov. Zároveň obyvateľov vyzval, aby pokračovali v dodržiavaní týchto opatrení.

Ochoreniu COVID-19 v USA podľahlo viac ako 14.800 ľudí a počet nakazených je viac ako 432.000, uvádza agentúra AFP s odvolaním sa na údaje Univerzity Johnsa Hopkinsa. Približne polovicu zo všetkých úmrtí zaznamenali práve v štáte New York, pripomína AFP.