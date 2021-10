Šíril hoax o covide, dostal 15 mesiacov väzenia. Údajne zaplatil nakazenému, aby olizoval potraviny v obchode

Šírenie hoaxov a dezinformácií je v poslednej dobe na dennom poriadku. S pandémiou nového koronavírusu dostali tvorcovia týchto výmyslov vodu na mlyn a zdá sa, že každý deň pribúda nový a nový hoax. V americkom štáte Texas sa však s ich tvorcami nemaznajú a posielajú ich do väzenia.

Ako informuje portál IFL Science, muž z Texasu menom Christopher Charles Perez bol odsúdený na 15 mesiacov väzenia za správu, ktorú publikoval na Facebooku. V nej tvrdil, že zaplatil mužovi infikovanému COVID-19, aby v obchode s potravinami v San Antoniu olizoval tovar. Ako informuje Denník N odvolávajú sa na ČTK, malo ísť o Perezovho bratranca. Aj keď bola správa po pár minútach z Facebooku zmazaná, vyšetrovatelia mali dôkaz odfotený.

Federálny úrad po preštudovaní prípadu určil, že hrozba nie je dôveryhodná. Perez totiž nikomu chorému (ani zdravému) nezaplatil za olizovanie potravín, ani tým nikoho nepoveril. Napriek tomu porušil zákon v tom, že šíril nepravdivú informáciu týkajúcu sa potenciálneho použitia biologickej zbrane.

According to a news release issued by the Justice Department, 40-year-old Christopher Perez posted two “threatening messages” on Facebook at the beginning of the pandemic last year to “scare people away from visiting the stores.” https://t.co/6fmXWdWCBb

