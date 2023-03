Simpsonovsom vyšla ďalšia predpoveď: Rodičia sa búria, že učiteľka ukázala deťom sochu Dávida, vraj je to pornografia

Umenie je súčasťou dejín od vzniku ľudstva. A súčasťou umenia je aj nahota. Jedným z najikonickejších sochárskych diel je Michelangelova socha Dávida a učiteľka ju chcela deťom ukázať. Podľa rodičov je to ale neprípustné a obviňujú ju, že deťom ukazovala porno.

Riaditeľka musela odstúpiť po sťažnostiach rodičov

Simpsonovci podľa fanúšikov opäť správne predpovedali budúcnosť. Podľa IFL Science predvídali konflikt, ktorý na Floride vznikol medzi pobúrenými rodičmi, riaditeľkou a učiteľkou. Učiteľka totiž v rámci hodín umenia ukázala deťom Michelangelovu sochu Dávida. Podľa rodičov ale prekročila všetky medze, keďže podľa nich je nahá socha pornografickým materiálom.

Aby toho nebolo málo, po sťažnostiach rodičov zo svojej pozície musela odstúpiť aj riaditeľka školy Hope Carrasquilla. Rodičom sa nepáčilo ani to, že v rámci vzdelávaní o období renesancie detské oči spočinuli aj na obraze s názvom Stvorenie Adama či na Botticelliho Zrodení Venuše.

Kým jeden z rodičov sa sťažoval priamo na to, že učiteľka deťom ukazovala „pornografický materiál“, ďalším sa nepáčilo, že na „kontroverzné materiály“ neboli vopred upozornení. Pred 33 rokmi bola odvysielaná epizóda Simpsonovcov s názvom Itchy & Scratchy & Marge, kde skončila socha opradená podobnou kontroverziou.

Marge si uvedomila, že niektoré veci by človek nemal meniť

Marge spustila kampaň, v rámci ktorej žiadala tvorcov seriálu Itchy & Scratchy Show, aby z neho odstránili násilné scény. Tvorcovia jej žiadosti vyhoveli, čím ale seriál zničili a deti sa radšej išli hrať von, akoby ho mali pozerať.

Keď sa v Springfielde objavila socha Dávida, obyvatelia požiadali Marge, aby viedla ich protest. Nech je totiž ľudské prirodzenie akokoľvek prirodzené a praktické, jeho vyobrazenie na soche bolo podľa nespokojných obyvateľov neprípustným rúhaním a zlom.

Avšak neskôr, keď vyvstala otázka, či je Dávid umeleckým dielom, alebo len chlapíkom so stiahnutými nohavicami, Marge pripustila, že je to naozaj umelecké dielo a nabádala obyvateľov mesta, aby sa ním kochali. Vtedy si uvedomila, že aj jeden človek dokáže niekedy dosiahnuť zmenu, no občas by to radšej robiť nemal. Vzdá sa preto svojej kampane proti násiliu na televíznych obrazovkách.

Je však naozaj otázne, či sú pobúrení floridskí rodičia schopní podobného logického uvažovania, aké preukázala Marge.