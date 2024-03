Šimkovičová tvrdila, že do Abú Zabí letela bežnou linkou. Z ceny letenky sa vám zatočí hlava

Ministerka kultúry v posledných týždňoch zaujala najmä svojou účasťou na konferencii UNESCO v Spojených arabských emirátoch. Okrem toho, že odmietla zverejniť svoje aktivity po oficiálnom programe, Aktuality zistili, že jej tvrdenia o tom, že do Abú Zabí letela bežnou linkou, nie sú pravdivé.

Šimkovičová sa na konferenciu dopravila leteckou spoločnosťou Etihad a jej miesto bolo v biznis triede. Ministerstvo kultúry na základe infozákona napokon zverejnilo aj cenu letenky. Tá stala 4 900 eur.

Mohlo to byť lacnejšie

Šéfka rezortu zvolila postup, ktorý je na ministerstvách dlhé roky zaužívaný. Pokiaľ ministri nepoužijú vládny špeciál, zväčša sa rozhodnú práve pre biznis triedu.

Šimkovičová však nebola jediná z ministerstva, ktorá si dopriala komfort. Spolu s ňou cestoval aj tajomník služobného úradu ministerstva kultúry, Lukáš Machala.

Objednávkový formulár zahŕňal aj ďalšie meno, to však bolo v ekonomickej triede. Ministerstvo však neposkytlo informáciu o tom, o koho malo ísť. Podľa Aktualít však mohlo ísť o asistentku ministerky, ktorá sa objavila na zverejnených záberoch z konferencie.

Za letenky dokopy rezort, respektíve daňoví poplatníci, zaplatil takmer 11-tisíc eur. Podľa Patrika Vasa z Pelicantravel však toto cestovanie mohlo byť lacnejšie.

„Náklad na letenky by sa dal znížiť minimálne o polovicu, ak by boli štátni pracovníci ochotní letieť s prestupom. Leteckú spoločnosť rovnakej kategórie, Turkish Airlines, bežne našim klientom kupujeme pod dvetisíc eur v biznis triede do Spojených arabských emirátov, a s krátkym tranzitom v Istanbule,“ povedal pre Aktuality.