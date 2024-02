Šimkovičová kritizuje RTVS, že nemá práva MS v hokeji a neplní si svoju funkciu. Vo videu naznačuje, že budú zmeny

Martina Šimkovičová kritizuje verejnoprávnu televíziu, ktorá podľa nej nie je nestrannou inštitúciou. Ministerka kultúry naznačila, že plánuje v RTVS zmeny. Video zverejnil rezort na Instagrame.

Šimkovičová uviedla, že na ministerstvo údajne prichádzajú stovky sťažností a verejnosť žiada zakročiť. „V prvom rade vás ubezpečujem, že to, čo sa deje v RTVS, vnímam rovnako ako vy. Treba si ale na rovinu povedať, že RTVS si už dlhšiu dobu neplní svoju verejnoprávnu funkciu,“ začala rozprávanie.

Ministerka pokračovala tým, že televízia podľa nej nie je nestrannou inštitúciou, ktorá prináša divákom a poslucháčom objektívne a vyvážené informácie.

Spravodajstvo podľa nej skĺzava do bulváru a neprijateľné je aj to, že publicistické relácie pozývajú len ľudí s jednotným názorom.

Za alarmujúce považuje aj to, že RTVS má podľa jej slov „takmer nulovú slovenskú tvorbu“. A čerešničkou na torte je, že prišla o vysielacie práva Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, čo podľa nej znamená, že si ich nebude môcť pozrieť každý, čím si verejnoprávna televízia neplní svoju funkciu.

„Dôvodov na odvolanie generálneho riaditeľa je viac ako dosť,“ povedala ku koncu a ľudí uistila o tom, že ministerstvo má plán, ako v RTVS urobiť poriadok. Musí to však byť v súlade s ústavou a zákonmi.

Video bolo ministerstvom zverejnené krátko potom, ako poslanec Ľuboš Blaha zaútočil na novinárov televízie. Michala Havrana mladšieho, Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú a Martu Jančkárovú označil za novinársku žumpu.

Podľa podpredsedu parlamentu je to, čo predvádza RTVS, len „vojnová propaganda, trápna rusofóbia, podpora opozičných straníckych mítingov a útoky na Smer“.

Ako píše Refresher, k celej veci sa vyjadril aj generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj. „RTVS dlhodobo čelí útokom, ktorých cieľom je spochybniť objektivitu a verejnoprávnosť inštitúcie a pripraviť tak pôdu na výmenu manažmentu a zmenu zákona,“ myslí si.