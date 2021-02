Šimečka z Progresívneho Slovenska: Matovič nás chce všetkých opäť oklamať, žiaden Sputnik nás nezachráni

Pandemická komisia odporučila vláde, aby začala rokovať s ruskou stranou a vzhľadom na závažnú epidemickú situáciu a nedostatok vakcín zaobstarala dostatočné množstvo vakcín Sputnik V. Minister zdravotníctva Marek Krajčí o tom informoval po utorkovom zasadnutí komisie. Vládny kabinet sa má témou zaoberať vo štvrtok (18. 2.).

Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska dnes na sociálnej sieti Facebook uverejnil status, v ktorom kritizuje premiéra Igora Matoviča za jeho včerajšiu anketu o vakcíne Sputnik V. Vyčíta mu nesplnené sľuby a aj to, že ohlásil už druhý zázračný “liek na koronu”. Prvé bolo celoplošné testovanie, teraz je to ruská vakcína.

Šimečka kritizuje premiéra

“Teraz nám ohlásil zázračný liek na koronu – milióny ľudí na Slovensku by sa dali zaočkovať Sputnikom, len im v tom bránia zlí politici. Zradcovia, ktorí stavajú geopolitiku nad ľudské životy. Ale on, osvietený vodca ľudu, to nedovolí a svoj národ pred zlobou mocných ochráni. Všimli ste si ten úsmev a oheň v jeho očiach, keď včera ohlasoval anketu o Sputniku? Znovu je vo svojej komfortnej zóne. Našiel záchranný čln, ktorým sa chystá odplávať z oceánu problémov, ktoré vyrobil.”