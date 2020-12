Šialenstvo okolo monolitov neskončilo. Objavili sa ďalšie záhadné objekty, jeden dokonca v zlatom prevedení

Umelci si hovoria The Most Famous Artist a ako dôkaz uverejnili na Instagrame sériu fotografií, na ktorých je možné vidieť aj to, ako monolity vyrábali. Ak ste si však mysleli, že po odhalení autora sa monolity prestanú objavovať, ste na omyle.

V Kolumbii sa objavil zlatý monolit, v Holandsku zase matný

Ako sme vás v predchádzajúcich článkoch informovali, vlnu zvedavosti a dohadov spustil kovový monolit, ktorý sa 18. novembra podarilo objaviť na odľahlom mieste v púšti v Utahu. Podobný útvar sa o niekoľko dní objavil v Rumunsku a ďalší zas neskôr v Kalifornii. Všetky tri monolity po niekoľkých dňoch zmizli, tu sa však séria udalostí nekončí. Ďalší, v poradí štvrtý monolit, sa totiž objavil na pobreží britského ostrova Isle of Wight. Ako však napísal portál Daily Mail, povrch tohto monolitu nebol obyčajný kovový, ale pripomínal zrkadlo.

Probably not aliens, but this photo of the new monolith nr Freshwater on the Isle of Wight is just beautiful! pic.twitter.com/p442H7Zg0g — ❄️Spawning❄️snow❄️and🌹pink🌹roses🌹 (@super_claude) December 7, 2020

Okrem toho, nový monolit sa podarilo už objaviť aj v Holandsku. 6. decembra ho našli turisti neďaleko prírodnej rezervácie Kiekenberg, píše portál Unilad. Zaujímavé je, že okolo monolitu nie sú žiadne odtlačky topánok a zem je poriadne premrznutá, čo by osádzanie kovovej konštrukcie poriadne sťažilo. Kým ostatné monolity boli lesklé, tento je nezvyčajný tým, že jeho povrch je matný. Podobne ako v ďalších prípadoch, aj monolit objavený v Holandsku sa na svojom mieste ocitol nelegálne, bez vedomia úradov.

Je kolumbijský monolit kráľom monolitov?

Po zrkadlovom a matnom monolite sa v Kolumbii objavil ďalší, tentoraz so zlatým povrchom, píše Unilad. Niektorí ho označujú za „hlavý monolit“ alebo za „kráľa monolitov“ a miestni obyvatelia veria, že práve tento monolit „ovláda“ všetky ostatné. Zlatý monolit sa v oblasti Chia podarilo objaviť približne v rovnakom čase ako zrkadlový monolit na ostrove Isle of Wight.

The Monolith Mystery Continues; Golden Monolith Appears In Colombia: Another day, another mysterious monolith! Or to be exact – three at completely different locations across the world. Several hours ago it was reported that a… https://t.co/Mny0bDIqoc #history #weird #science pic.twitter.com/hsMR3CaGYm — Troubled Minds (@TroubledMindsR) December 7, 2020

Podobne ako ostatné monolity, aj ten zlatý sa znenazdajky objavil na svojom mieste bez toho, aby si ktokoľvek všimol, kto ho priniesol, kedy presne a ako ho osadili do zeme. Ak sa situácia opäť zopakuje, do niekoľkých dní by mali zmiznúť všetky monolity, vrátane matného monolitu v Holandsku, aj toho zlatého v Kolumbii. Fotografiu monolitu, ktorý stál kedysi v Utahu, skupina umelcov už uverejnila na internete aj s cenovkou, zdá sa teda, že záujemca si ho môže kúpiť za 45 000 dolárov. Budú čoskoro na predaj aj ostatné monolity?

V rozhovore pre Mashable sa zakladateľ skupiny The Most Famous Artist, Matty Mo vyjadril, že situáciu už viac nemá vo svojich rukách a drží palce všetkým mimozemšťanom, ktorí usilovne pracujú na tom, aby sa na mýtus týkajúci sa monolitov tak skoro nezabudlo.