Šialená smrť: Muž sa zasekol v jaskyni na 17 dní, pery mu sfialoveli. Bol pár metrov od východu, nikto mu nevedel pomôcť

Floyd Collins bol fascinovaný jaskyňami odmalička, čo sa mu napokon aj stalo osudným. Ako uvádza portál All That’s Interesting, dejiskom tohto smutného príbehu je jaskyňa v Kentucky s názvom Sand Cave. Collins sa ju rozhodol prebádať, no malo to pre neho strašné následky. A práve táto tragédia preslávila nielen jeho, ale aj samotné miesto nešťastia.

Ako spomína web, 30. januára 1925 Collins vstúpil do jaskyne. Spoločnosť mu robila len petrolejová lampa. Niektoré pasáže boli také stiesnené, že sa musel plaziť, píše LADbible. V jej úzkych útrobách sa stalo niečo, s čím pravdepodobne nepočítal.

Keď mu petrolejová lampa začala odrazu blikať, tak si to rýchlo namieril k východu. Pri prechode stiesneným priestorom jaskyne ju však pustil a zlým krokom omylom uvoľnil kameň, ktorý ho v útrobách jaskyne uväznil. Aj keď bol od východu vzdialený len niečo cez 45 metrov.

Stal sa smutnou senzáciou

Keď ho v jaskyni našli, stal sa senzáciou a zvedaví ľudia sa prišli pozrieť, aby videli jeho záchranu. Už asi tušíte, že k tomu nedošlo. Podľa dostupných informácií Collinsova nehoda pritiahla na miesto až 50-tisíc ľudí a doslova sa stal živou atrakciou. No nikto mu nedokázal pomôcť a vyslobodiť ho. Dostal sa k nemu však istý novinár, ktorý s ním viedol v týchto momentoch náročné rozhovory. Opísal, že mal bledú tvár, fialové pery a vyzeral, že ak sa nestane nejaký zázrak, blíži sa jeho koniec.

Situácia sa ešte viac vyhrotila začiatkom februára, kedy padla časť stropu jaskyne, čo znamenalo Collinsov definitívny koniec. 16. februára ho našli mŕtveho. Príčinou smrti bolo vyčerpanie a vyhladovanie. Celkovo strávil uväznený v jaskyni 17 dlhých dní. Kým on prežíval peklo, ľudia vonku sa snažili na nešťastí zarobiť. Dokonca sa tu objavili obchodníci, ktorí predávali jedlo.

Atrakciou aj po smrti

Asi vás neprekvapí, že sa z jaskyne stala turistická atrakcia. No realita je ešte viac bizarná. Aj keď telo tohto muža po dvoch mesiacoch konečne z jaskyne vyslobodili, niekto si zmyslel, že ho v jaskyni vystaví na oči verejnosti.

Definitívny pokoj bol Collinsovi dopriaty až v roku 1989, kedy bol konečne riadne pochovaný.