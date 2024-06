Seriálový Harry Potter dostal na streamovacej službe Max nečakanú stopku. Fanúšikovia sú zneistení, no má to svoj dôvod

Spoločnosť Warner Bros. Discovery, vlastniaca streamovaciu službu Max a aj prémiové filmové kanály HBO, sa rozhodla prehodnotiť svoje zámery. Vysokorozpočtové seriálové projekty ako Harry Potter či prequel k hororu To (It) napokon pod hlavičkou platformy Max neuvedie. A má na to pádny dôvod.

Ako informoval web Deadline, spoločnosť Warner Bros. Discovery (WBD) sa rozhodla upraviť svoju stratégiu a viacero z ohlásených veľkých seriálových projektov nebude vyrábať ako originály z dielne Max. Namiesto toho pôjde o HBO Originals.

Netreba sa ale báť, že by ste o ne prišli. Všetky HBO Originals projekty sa totiž na platforme tak či onak objavia, uvedené budú súbežne v knižnici Max a aj vo vysielaní stanice HBO. Tak ako napríklad pri Rode Draka (House of the Dragon).

Nejde pritom len o seriálového Harryho Pottera či chystanú hororovú novinku Welcome to Derry. O nálepku Max Original mal prísť aj komiksový seriál The Penguin, ako HBO Original bude uvedený aj seriál Dune: Prophecy.

Dôvodom, prečo sa k takémuto kroku WBD podujala, sú zrejme zisky. Keďže seriály z produkcie HBO sa na platforme Max tak či tak objavujú, no uvedené v TV nie sú, takto môžu zo svojich nákladnejších projektov ešte viac vyťažiť. Seriálový Potter tak môže byť uvedený najskôr v telke a až potom (resp. súbežne s televíznou premiérou) sa objaví aj v knižnici Max.