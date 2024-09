Netflix urobil obrovskú chybu: Jeden z najznámejších seriálov vydával za pravdivý, podľa súdu ale klamal

Pred časom mnoho ľudí so zatajeným dychom sledovalo príbeh stalkerky Fiony Harvey v seriáli Baby Reindeer. Richard Gadd tvrdil, že vyobrazené udalosti sú skutočné a aj Netflix uviedol, že ide o skutočný príbeh. Ľudia veľmi rýchlo vypátrali ženu, ktorá mala byť pokladom pre seriálovú postavu. Tá sa rozhodla voči Netflixu podniknúť právne kroky a súd jej dal za pravdu.

Žena žiada masívne odškodné

Ako informuje The Guardian, americký sudca rozhodol, že Fiona Harvey, žena obvinená z prenasledovania tvorcu seriálu Baby Reindeer Richarda Gadda, môže podať žalobu za urážku na cti proti spoločnosti Netflix. Uviedol, že seriál bol nesprávne označený ako „skutočný príbeh“, pričom spoločnosť Netflix nevynaložila žiadne úsilie, aby si overila fakty Gaddovho príbehu a ani sa nesnažila zamaskovať, že Fiona bola inšpiráciou pre postavu Marthy.

Fiona tvrdí, že seriál nepravdivo tvrdí, že sexuálne napadla Gadda, pokúsila sa mu fyzicky ublížiť a skončila vo väzení za prenasledovanie. Gadd tvrdí, že nechcel, aby fanúšikovia Fionu vypátrali, no podarilo sa im to extrémne rýchlo. Žena preto žiada odškodné vo výške 170 miliónov dolárov za to, že ju seriál očiernil ako odsúdeného zločinca, čo je ale podľa jej slov lož.

Sudca zhodnotil, že seriál začínajúci slovami „toto je skutočný príbeh“ nabáda diváka veriť, že to tak naozaj je. Samozrejme, Fiona nie je neviniatko, no podľa sudcu bola v seriáli vykreslená omnoho horšie, než aká je realita. „Medzi prenasledovaním a odsúdením za prenasledovanie pred súdom je veľký rozdiel,“ vyjadril sa sudca. Rozdiel je podľa sudcu aj medzi sexuálnym napadnutím a nevhodným dotýkaním sa.

Netflix diváka presvedčil, že príbeh je skutočný

Gadd na svoju obranu tvrdí, že Fiona ho roky prenasledovala, kým pracoval v jednom z londýnskych podnikov. Mala ho štípať do zadku a posielať mu tisícky mailov a hlasových správ. Nahlásil ju na polícii a dostala varovanie, no Fiona nebola nikdy trestne stíhaná ani nebola vo väzení. Gadd sa obhajuje, že príbeh nemal byť presnou kópiu reálnych udalostí. Vraj sa mu príliš nepozdávala veta na začiatku epizód, že je to reálny príbeh, no taká bola požiadavka Netflixu.

Fiona tvrdí, že pre divákov nepredstavovalo ani najmenší problém vypátrať ju na základe seriálu a posielať jej vyhrážky smrťou. Sudca uznal, že jej to spôsobuje vážnu emočnú traumu a má strach opustiť svoj domov. Netflix si podľa neho mal uvedomiť, že vyobrazenie seriálovej postavy je nepravdivé a Fione spôsobí ujmu. Streamovací gigant sa pokúsil dosiahnuť, aby súd prípad zamietol, no neúspešne.