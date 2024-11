Seniori, pozor: Sumu dôchodku si môžete zvýšiť a ani ste o tom nevedeli. O zvýšenie však musíte požiadať

Hoci dôchodcom Sociálna poisťovňa automaticky zvyšuje dôchodok na začiatku roka, vždy je to len o pár percent. Napríklad, v budúcom roku ich čaká valorizácia vo výške 2,1 percenta, ako sme vás informovali v článku. Toto však nie je jediný spôsob, akým si seniori môžu zvýšiť výšku dôchodku.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, penzisti sa môžu počas poberania dôchodku zamestnať. V prípade riadnych starobných dôchodcov nedochádza k žiadnym obmedzeniam. Naopak, predčasní starobní dôchodcovia si musia dať pozor na to, aby ich príjem nepresiahol sumu 2 400 eur za kalendárny rok.

Ako to funguje?

Seniori môžu popri poberaní dôchodku znova začať pracovať. Čo sa týka riadnych starobných dôchodcov, zákon ich nijakým spôsobom neobmedzuje a neukladá im ani povinnosť oznámiť to Sociálnej poisťovni. Toto dodatočné obdobie, kedy pracujú a sú dôchodkovo poistení, však môžu neskôr sami ohlásiť poisťovni a požiadať ju, aby započítala toto obdobie do výpočtu výšky ich dôchodku.

Ako to funguje? Na to, aby sa vám obdobie práce, ktorú vykonávate počas toho, ako poberáte starobný dôchodok, zarátalo do výšky dôchodku a tým sa vám celková suma dôchodku zvýšila, musíte splniť tri kroky:

1. Napíšte neformálnu žiadosť (list), v ktorej uvediete:

vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu) a

predmet žiadosti (dodatočné započítanie chýbajúceho obdobia poistenia).

2. K žiadosti priložte hodnoverný doklad o chýbajúcom období poistenia. Ak takýto doklad nemáte, vo svojej žiadosti uveďte odkedy dokedy vaše poistenie trvalo a adresu zamestnávateľa z tohto obdobia.

3. Žiadosť zašlite:

ústrediu Sociálnej poisťovne (Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava 1) alebo

prostredníctvom eSchránky, ak ju máte aktivovanú a využívate elektronický občiansky preukaz – eID (viac informácií nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk).

Sociálna poisťovňa potom vami poskytnuté údaje k dodatočnému započítaniu obdobia poistenia preverí a ak ich vyhodnotí ako správne, zašle vám písomné rozhodnutie o započítaní.