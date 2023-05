Satelitné snímky zachytili neznámu čínsku vzducholoď na púšti. CIA sa k tomu odmietla vyjadriť

CNN priniesla exkluzívne informácie o satelitných snímkach pochádzajúcich zo základne na severozápade Číny. Nachádza sa na nich vzducholoď, za ktorej vývinom stojí čínska armáda a o ktorej sa doteraz nevedelo. Čo to znamená?

Podľa odborníkov by mohlo ísť o významný pokrok v čínskom programe. Satelitné snímky zachytili vzducholoď. Nachádza sa na pristávacej dráhe uprostred púšte. Okrem toho pri nej spozorovali aj hangár pre vzducholode, píše CNN.

Boli vyhotovené ešte koncom roka 2022 americkou spoločnosťou BlackSky Aerospace.

A large blimp developed by the Chinese military has been spotted for the first time at a remote base in the desert of northwestern China, exclusive new satellite imagery obtained by CNN shows. https://t.co/wBuB9rHfw2

— CNN (@CNN) May 1, 2023