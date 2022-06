SaS vetovala Matovičov návrh o daniach, podľa Sulíka ide o vydieranie. Gyimesi chce hlasovať s opozíciou za jeho odvolanie

Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) na dnešnom rokovaní vlády vetovala návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) na zvýšenie viacerých daní a následné zvýšenie platov učiteľov.

Po zasadnutí kabinetu to potvrdil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). „Tento návrh dnes Igor Matovič predložil na vládu a my sme tento návrh vetovali,“ uviedol s tým, že sú pripravení baviť sa o zvýšení niektorých daní iba v prípade, ak iné dane klesnú. Šéf liberálov zároveň ocenil, že ich veto bolo rešpektované. Spájanie zvyšovania daní so zvyšovaním platov učiteľov označil za nekorektné. „My to vnímame ako vydieranie,“ zhodnotil.

Gyimesi by sa mal vrátiť do štandardných koľají

Koaličný poslanec György Gyimesi (OĽaNO) by sa mal vrátiť do „štandardných koľají“, kde sa nachádzal prvý rok fungovania vládnej koalície. Po dnešnom rokovaní vlády to pre médiá povedal minister obrany a jeho stranícky kolega Jaroslav Naď. Reagoval tak na tvrdenie poslanca, že podporí v parlamente odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka.

„Vzhľadom na jeho kroky, ktoré realizuje posledné týždne, by ma to (hlasovanie za odvolanie Sulíka, pozn. SITA) neprekvapilo, ale opakovane tvrdím, že je dosť inteligentný, na to aby vedel, že toto je zásadné porušenie koaličnej zmluvy,“ skonštatoval Naď. Doplnil, že je možné, že pri odvolávaní Sulíka sa v koalícii nájde pár jedincov, ktorí preukážu „svoju pomýlenosť“, on osobne si však nemyslí, že by Sulíka odvolali.

Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) vo štvrtok 9. júna podá do parlamentu návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi. Predseda Smeru-SD Robert Fico o tom informoval vo videu v utorok 7. júna s tým, že je to „za totálne babráctvo, lenivosť a ešte takú maličkosť, že poškodil všetkých občanov Slovenska“. Na odvolanie člena vlády je v parlamente potrebných aspoň 76 hlasov zo 150-členného parlamentu.

SaS sa na koaličné rady vráti, keď sa situácia upokojí

SaS má záujem o to, aby vláda v súčasnom zložení pokračovala, ďalej tvorila politiku a schvaľovala zákony. Tiež sa chce vyhýbať konfliktom, aj preto sa nebude dočasne zúčastňovať na koaličnej rade.

„Osobne ma to mrzí, že to takto ďaleko dospelo. Dúfam, že sa táto situácia upokojí. Ak sa skončia verejné útoky, urážky a klamstvá, tak sa na koaličné rady vrátime,“ povedal Sulík. Dodal, že nevie, kedy to bude. Ubezpečil, že ministri SaS sú premiérovi plne k dispozícii.

Minister hospodárstva sa neobáva ani odvolávania v Národnej rade SR, ktoré ho čaká. Domnieva sa, že bude mať podporu koalície.