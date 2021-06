Samovraždu spáchal počas natáčania: Slávny televízny šéfkuchár v minulosti holdoval heroínu a aj LSD

Patril k malej hŕstke kuchárov, ktorí si dokázali splniť svoj sen. Napísal niekoľko kníh o varení, ale aj o svojom živote, mal svoju televíznu šou na prestížnej CNN a zdalo sa, že mu nič nechýba. Pred tromi rokmi, keď natáčal pokračovanie svojho úspešného programu, ho však našli v hotelovej izbe v Paríži obeseného.

Bourdainova láska k jedlu sa započala už v mladosti, keď bol so svojou rodinou na dovolenke v Paríži a on ochutnal na rybárskej lodi čerstvé ustrice, opisoval vo svojej knihe Adventures in the Culinary Underbelly (Dôvernosti z kuchyne).

Neskôr pracoval v reštauráciách venovaných morským plodom, čo ho utvrdilo v tom, akým smerom sa má jeho kariéra uberať. Rozhodol sa prihlásiť do Amerického kulinárskeho inštitútu, ktorý úspešne ukončil v roku 1978, opisuje New York Times. Potom začal vo varení a neskôr v prevádzkovaní viacerých reštaurácii v New Yorku.

Drogy a varenie

Toto obdobie však bolo okrem iného, spojené aj s jeho temnou stránkou, ako opisoval vo svojej knihe Adventures in the Culinary Underbelly (Dôvernosti z kuchyne). Portál Expres píše, že Anthony v 80. rokoch spolu s kolegami využíval počas zmeny každú možnú chvíľu, aby mohol užívať drogy. V tom čase to boli hlavne opiáty, teda heroín.

Neobmedzoval sa však iba na naň. S obľubou si robil výluh z lysohávok či ich nakladal do medu, ktorým si potom sladil čaj. Užíval najmä heroín, ale tiež kokaín či LSD. Prezradil, že bol v podstate pod vplyvom každú možnú chvíľu.

Nie je jasné, ako ho užívanie drog v minulosti ovplyvnilo a či mu spôsobilo psychické problémy, ktoré vyvrcholili až samovraždou.

Mediálna hviezda

V polovici 80. rokov začal Bourdain posielať svoje literárne texty do časopisu Between C & D. Ten napokon uverejnil časť jeho textov. Zúčastnil sa niekoľkých literárnych worshopov, no v písaní sa mu stále nedarilo preraziť. V roku 1995 publikoval svoju prvú knihu – Kosť v krku. Išlo o mafiánsky román z kuchárskeho prostredia, teda z prostredia, ktoré mu bolo blízke. Ku knihe si zaplatil turné, no úspech stále neprichádzal. Rovnako na tom bola aj jeho druhá kniha.

Všetko sa zmenilo až vydaním knihy Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly (Dôvernosti z kuchyne), kde opisoval vlastné zážitky z kuchýň, ale aj svoj búrlivý život. Kniha zaujala kritikou a stala sa bestsellerom. Z Bourdaina sa okamžite stal vážený spisovateľ a jeho ďalšie knihy si už v predajoch počínali viac ako dobre.

Veľký ohlas okolo jeho knihy sa rozhodla využiť spoločnosť Food Network, ktorá v Bourdainovi videla potenciál ako televíznej osobnosti.

Kuchár na cestách

Reláciou A Cook’s Tour Anthony Bourdain prenikol na televízne obrazovky. Relácia o jedle a cestovaní, ktorá mala premiéru v roku 2002. Stala sa populárnou a celkovo sa z nej natočilo 35 epizód.

V roku 2005 prešiel do stanice Travel Channel, kde mala premiéru jeho nová relácia Anthony Bourdain: No Reservations. Anthony cestoval po svete a predstavoval ľuďom miestne špeciality a kuchyňu. Epizóda z júla 2016 natáčaná v Bejrúte bola dokonca nominovaná na cenu Emmy, keďže v čase natáčania prepukol izraelsko-libanonský konflikt a štáb sa stretol aj s podporovateľmi Hizballáhu. Cenu Emmy napokon získal v roku 2009 a 2011.

Neskôr natáčal ďalší program pre Travel Channel nazvanú The Layover. Potom z Travel Channel odišiel pre nezhody s vedením a prešiel do CNN, kde od roku 2013 začal natáčať program Anthony Bourdain: Parts Unknown. Koncept relácie bol podobný a Anthony cestoval po svete a odhaľoval menej známe miesta, pritom divákom predstavoval miestnu kultúru a kuchyňu.

Posledná časť v Štrasburgu

V rámci programu Parts Unknown prišiel Anthony Bourdain do francúzskeho Štrasburgu, kde sa mala natáčať ďalšia relácia. Ako písalo 9. júna TASR, ráno ho našiel v hotelovej izbe jeho francúzsky priateľ Éric Ripert, spolumajiteľ a šéfkuchár newyorskej reštaurácie Le Bernadin. Anthony Bourdain sa obesil v kúpeľni hotelovej izby na opasku od županu.

Aj keď sa v súvislosti s jeho búrlivou minulosťou uvažovalo o požití drog, následné toxikologické výsledky zistili, že v sebe nemal žiadne drogy a ani alkohol. Ťažko povedať, čo sa odohrávalo v jeho mysli a hlave, no všetko nasvedčovalo k tomu, že samovraždu dlhodobo neplánoval.

Anthony Bourdain bol tiež významnou osobou v kampani Me Too. Jeho talianska priateľka a herečka Asia Argento bola totiž jednou z prvých žien, ktoré obvinili hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina zo sexuálneho obťažovania. Argento tvrdila, že známy producent od nej požadoval orálny sex na hotelovej izbe.

Dokument vyjde už čoskoro

Tri roky po jeho smrti prichádza do kín dokumentárny film o tomto slávnom televíznom šéfkuchárovi. Podľa tlačovej správy, na ktorú sa pozrel portál People bude dokument “intímnym pohľadom do zákulisia toho, ako sa z anonymného kuchára stala svetoznáma kultúrna ikona”.

Dokument odhalí zákulisie života slávneho kuchára, ukáže tiež scény, ktoré ľudia nemali možnosť vidieť a divákom prinesie lepší pohľad na jeho osobnosť. Šťastný koniec sa však očakávať nedá. Film o ňom má mať premiéru 16. júla 2021. Nižšie si môžete pozrieť emotívny trailer na dokument.