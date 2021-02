Samec a samička jedného druhu švába sa začnú po sexe navzájom požierať. Dôvodom nie je hlad

Samce a samice jedného druhu švába s latinským názvom Salganea taiwanensis sú jedným z mála známych druhov hmyzu, u ktorých je podozrenie, že žijú monogamne. Aké je tajomstvo ich celoživotnej lásky? Vyzerá, že ide tak trošku o vzájomný kanibalizmus.

Vedci pozorovali 24 párov švábov druhu Salganea taiwanensis počas párenia a zbadali, ako si po akte navzájom požierajú krídla. Po väčšinu času šváb zostal pri požieraní nehybný, len niekedy sa otriasol, čo spôsobilo, že partner prestal s požieraním, uvádza portál Science Alert.

Jedinečný jav

Sexuálny kanibalizmus nie je pre hmyz vôbec zvláštny. Zvyčajne to ale znamená, že samica zožerie samca. Opak je veľmi zriedkavý a recipročné požieranie je úplne jedinečné, uvádzajú vedci v štúdii uverejnenej v časopise Ethology.

Tento akt nebol v prírode doposiaľ videný a naznačuje skutočnú monogamiu, teda keď správanie jedného pohlavia prospieva tomu druhému a naopak. Výsledky štúdie boli pozorované iba v laboratóriu, no autori tvrdia, že ak by z tohto aktu neexistoval nejaký pozitívny účinok, tak by ho nerobili.

Nejde o jedlo

Pri požieraní krídiel nejde o zasýtenie, keďže krídla švábov nie sú z mäsa a ich skonzumovanie prináša iba veľmi malú výživovú hodnotu. Autori naznačujú, že vzájomný kanibalizmus v tomto prípade znamená zvýšenie šance prežitia svojho partnera a toho, že ostanú spolu a ani jeden od druhého nedokážu ujsť.

Po párení samička nakladie vajcia do hnijúceho dreva a partneri spolu tam chránia svoje mláďatá. V stiesnených priestoroch v dreve nie sú krídla veľmi užitočné a navyše ich prítomnosť môže poskytnúť roztočom napadnúť telo švába.

Pár si zožraním krídiel zabezpečí, že ostane na jednom mieste a nelieta, čím sa tiež znižuje šanca že švába zbadá nejaký predátor. Odstránením krídiel si tak partneri týchto švábov zabezpečia vernosť a schopnosť spoločnej výchovy svojich mláďat.