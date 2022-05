Šalátový „refresh“ v McDonald’s si po novom vychutnáte z papierovej krabičky

Zákazník tak dostane chutnejší a čerstvejší šalát, ktorý bude „stráviteľnejší“ aj pre prírodu vďaka novému papierovému baleniu. Ide o ďalší krok k trvalej udržateľnosti, ktorý pocítia konzumenti aj pri triedení odpadu mimo prevádzok McDonald’s.

Ak radi navštevujete reštauráciu s veľkým žltým M, zmeny v baleniach už možno vnímate dlhšiu dobu. Dozaista ste postrehli, že škatuľky na obľúbené mekáče a legendárne hranolčeky sú vyrobené z recyklovateľného papiera. Plastové poháre na ovocné šťavy a mliečne šejky boli nahradené papierovými, podobne aj pri zmrzline McFlurry. Slamky už tiež nie sú z plastu, ale z certifikovaného papiera, pôvodom z udržateľných lesov. Biely plastový príbor nahradil variant z brezového dreva.

Na rad aktuálne prichádza aj zmena v portfóliu zeleninových šalátov, ktorých vynovená receptúra od mája sľubuje zážitok čerstvejší a chutnejší ako kedykoľvek predtým. „Uvedenie tejto novinky je však o to výnimočnejšie, že prichádza spolu s novým udržateľným balením. Samotná zmena obalu je veľmi zložitý proces, ale uvedomujeme si, že práve takáto zmena má vzhľadom na našu veľkosť značný pozitívny vplyv na životné prostredie,“ hovorí Lucia Poláčeková, PR manažérka pre McDonald’s na Slovensku. Šaláty v mekáči skrátka dostali „refresh“ a priesvitné plastové viečka nahradili papierové krabičky. Ekologické balenie je ďalším krokom k trvalej udržateľnosti na základe záväzku spoločnosti minimalizovať plastový odpad vo svojich reštauráciách.

Ekologické obaly ušetria desiatky ton odpadu ročne

Medzinárodná gastronomická sieť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995, sa zaviazala minimalizovať plastový odpad v 38 reštauráciách, ktoré u nás aktuálne prevádzkuje. Na globálnej úrovni si vytýčila cieľ do roku 2025 používať iba obaly z obnoviteľných, recyklovaných či certifikovaných zdrojov. Preto sa v posledných rokoch veľmi intenzívne aj na Slovensku zameriava na inovatívne a ekologickejšie alternatívy balení. Tony ušetreného plastu hovoria za všetko.

Výmena šalátových obalov za udržateľnejší variant usporí ročne na Slovensku až 6,5 tony plastového odpadu. Ide o ďalšiu významnú obalovú zmenu, ktoré reštaurácie McDonald’s už v minulosti na Slovensku zaviedli. Doposiaľ najvýraznejším krokom k udržateľnosti bola výmena plastových téglikov na džúsy a šejky, ktorá ušetrí až 30 ton plastu ročne. Opomenúť však nemožno ani výmenu plastového príboru za drevený variant (16 ton), plastových slamiek za papierové (10 ton) či podávanie téglikov na zmrzlinu McFlurry bez plastového viečka a veľkej plastovej lyžičky (8 ton). McDonald’s stále uvažuje aj o zavedení bezslamkovej alternatívy.

Od roku 2003 triedia aj váš odpad

V rámci celosvetového programu „Better M“ chce spoločnosť McDonald’s neustále zlepšovať a zjednodušovať aj recykláciu odpadov vo svojich prevádzkach po celom svete. Veľký dôraz preto kladie na ich správne triedenie. Málokto zo zákazníkov obľúbeného reťazca dnes vie, že spoločnosť už od roku 2003 triedi všetky obaly, ktoré zákazníci zanechajú v slovenských reštauráciách.

Zaviedla na to špeciálne triediace miestnosti. Zbiera a triedi sa tu všetok odpad, ktorý zákazníci odkladajú do zberných vozíkov. Na každom z nich ich o tom informuje nápis „Roztriedime to za vás.“ Zároveň všetok biologický odpad líder v gastro segmente posiela na spracovanie do kompostov alebo bioplynových zariadení.

#Mekáčupratuje okolo svojich reštaurácií

Recykluje aj použitý olej z fritéz, ktorý slúži ako surovina na výrobu bionafty. V posledných rokoch začal McDonald’s na Slovensku postupne meniť a modernizovať prevádzky na reštaurácie novej generácie. Vyznačujú sa úsporným LED osvetlením a kuchynským vybavením, ktoré spotrebuje menej energie.

McDonald’s sa v rámci udržateľného spôsobu života obrátil aj do svojich radov a zároveň spustil aj dlhodobý interný program s názvom #Mekáčupratuje, prostredníctvom ktorého aj naďalej motivuje zamestnancov, aby proaktívne a ešte častejšie zbierali odpadky v bližšom aj vzdialenejšom okolí prevádzok po celom Slovensku.

Správne triedenie je kľúčové pre recykláciu

Od začiatku roka 2020 spoločnosť ponúka aj doručenie jedál domov prostredníctvom služby McDelivery, ktorú využívajú mnohí verní konzumenti, ak skrátka nestíhajú alebo nechcú chodiť von. Nové ekologické obaly na šaláty tak zákazníci obľúbenej značky budú v domácnostiach odteraz triediť do košov na papier, namiesto plastov, kam donedávna putovali viečka zo šalátov. Aj v rámci služby McDrive, zostáva správne triedenie obalov z jedla pred recykláciou na zodpovednosti zákazníkov. Ich správanie je v tomto smere kľúčové. Mekáč pre nich pripravil jednoduchý návod, ktorý im pomôže s triedením aj v domácnosti.

Udržateľnosť je kľúčom k lepšej budúcnosti. Preto líder v gastronomických službách už dlhodobo podniká kroky, ktoré vedú k ekologickejším riešeniam, a zároveň k nim motivuje svojich zákazníkov a zamestnancov. Už teraz je zrejmé, že nové papierové balenie obľúbených šalátov, nie je poslednou novinkou v stratégii trvalej udržateľnosti spoločnosti McDonald’s.

Ako správne triediť obaly z jedla McDonald’s doma?