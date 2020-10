Majster sveta v šachu do 18 rokov: Keď poviete šachistovi „e4 e5 Jf3 Jc6 Sb5“, hneď vie, že ide o Španielsku hru

„Pri šachu musíte byť koncentrovaný. Berie to veľa energie. Mnohokrát som vyhral partiu, v ktorej súper úspešne bránil horšiu pozíciu, ale v siedmej hodine hry sa ozvala únava a on to nezvládol,“ tvrdí mladý šachový talent.

Šach je náročný šport a na Slovensku ho zastrešuje Slovenský šachový zväz, ktorý vznikol v máji 1990. Aj napriek tomu, že mu nie je poskytnutá dostatočná medializácia, núdzu o nových členov nemá. Na konte máme niekoľko titulov a v súčasnosti sa na našom území nachádza 16 hráčov, ktorí dosiahli titul veľmajstra.

Viktor Gažík bol v roku 2018 prvým Slovákom, ktorý sa stal majstrom sveta do 18 rokov. Zvíťazil v Grécku spomedzi 98 zúčastnených, ktorí pochádzali z 55 krajín sveta. Študent maturitného ročníka sa okrem šachu venuje čítaniu literatúry, ale aj fyzickým aktivitám, ktoré sú potrebné pre výdrž pri dlhej šachovej partii.

Pochádzate zo šachovej rodiny. Priviedli vás k šachu rodičia alebo išlo o vašu vlastnú iniciatívu?

Doviedli ma k nemu rodičia, ktorí sú obidvaja šachisti. Staršia sestra Veronika získala niekoľko medailí na európskom a svetovom šampionáte. Mladší brat Jakub bol „len“ majstrom Slovenska. Obidvaja prestali hrať šach na úkor iných záujmov.

Kedy ste sa zúčastnili prvého šachového turnaja?

Keď som nemal ani šesť rokov.

Čo je potrebné vedieť pred tým, ako sa niekto rozhodne hrať šach? Existuje teória, ktorú sa musíte naučiť?

Treba poznať základné pravidlá hry, bez nich sa nedá hrať šach. Je nutné pripraviť si aj repertoár otvorení, ktorý je potrebné mať dôkladne prepracovaný a naštudovaný. Čím je širší, v zmysle viac otvorení alebo variantov, tým je to lepšie. Pre súpera je potom náročnejšie prichystať sa na partiu.

Z čoho sa skladá teória šachu?

Z variantov. Napríklad, keď poviete šachistovi „e4 e5 Jf3 Jc6 Sb5“, (J – jazdec; S – strelec – pozn. red.) hneď vám povie, že je to Španielska hra, v ktorej sú najhrávanejšie varianty za čierneho Berlínska obrana, variant Chigorina, Marshallov útok a mnoho ďalších. Silnejší hráči, ktorí ju hrávajú pravidelne, sú na ne pripravení. Poznajú typické plány a taktické motívy. To je vlastne tá teória.

Naučiť sa ju celú sa za ľudský život nedá. Každým dňom prichádzajú novinky, ako napríklad nový ťah, ktorý sa nikdy nehral alebo ho hrali slabší hráči a teraz ho použil niekto silnejší.

Môže sa stať úspešným šachistom každý, alebo je potrebné, aby hráči oplývali špeciálnymi zručnosťami?

Šach je ako každý iný šport. Nemusíte mať špeciálne schopnosti, aby ste boli úspešní. Talent, samozrejme, môže uľahčiť cestu nahor, ale bez tréningu sa nezaobídete. Ako hovoril Kasparov, 10 % je talent a 90 % je ťažká práca.

Máte 18 rokov. Ako vnímate šach a jeho popularitu medzi mladými?

Šach je všeobecne veľmi populárny. Veľa ľudí ho vie hrať, ale je dosť náročný na pochopenie, preto nie je veľmi divácky obľúbený. Málokedy ho vidíme v televíznych novinách, avšak vo filmoch je veľakrát zobrazený. V niektorých záberoch sa ukáže šachovnica na stole ako symbol múdrosti.

Uskutočňuje šachový zväz nábor mladých hráčov?

Slovenský šachový zväz vedie listinu talentov. Mladé talenty majú od nich podporu, ale i tak ich musia dotovať rodičia. V mojich začiatkoch som bol na nich finančne závislý. Teraz, keďže som titulovaný hráč, organizátori mi často preplácajú náklady a aj odmeny za partiu sú vyššie.

Dostáva šach dostatok priestoru zo strany médií?

Samozrejme, že by mu pomohla väčšia medializácia. Zaujímavé by bolo, keby sa stal povinným predmetom na školách. V Arménsku to tak funguje. Možno aj preto táto 3-miliónová krajina vychovala veľa špičkových veľmajstrov.

Šach rozvíja kognitívne funkcie človeka, ako napríklad pamäť či koncentráciu. Študenti, ktorí by sa následne nechceli šachu profesionálne venovať, by mohli využiť získané schopnosti v ďalšom štúdiu alebo pri práci.

Čo vás na šachu najviac fascinuje?

V šachu sa odohrali milióny rôznych partií, ale stále sa dá nájsť zaujímavá novinka, ktorá dokáže prekvapiť aj najlepšie pripraveného súpera.

V show Trochu inak s Adelou ste spomínali, že vaša staršia sestra bola v šachu vždy úspešnejšia ako vy. Rovnako ste dodali, že to mala v ženskej kategórii aj jednoduchšie. Prečo?

Sestra Veronika získala štyri medaile na európskom a svetovom šampionáte, čo je najviac na Slovensku. Nikdy však nesiahla až na zlato. Vzhľadom na to, že šach je prevažne mužský šport, u žien je menšia konkurencia. Veronika to dotiahla tak ďaleko vďaka talentu. S tréningmi to väčšinou nepreháňala.

Máte šachový vzor?

Nemám iba jeden šachový vzor, ale spomedzi majstrov sveta by to boli Alechin, Fischer a Kasparov.

Aký to bol pocit, keď ste sa stali v roku 2018 majstrom sveta do 18 rokov?

Skvelý. Ako prvý Slovák som vyhral svetový mládežnícky šampionát. Ako introvert som nemal potrebu to všade vykrikovať, ale spolužiaci sa to dozvedeli z médií.

Zaujímavá situácia nastala pred poslednou partiou šampionátu. Hral som čiernymi s vyrovnaným ruským súperom. Pri prehre by som skončil okolo siedmeho miesta, pri remíze by som bol odhadom na 60 % prvý a na 40 % druhý a pri výhre by som bol jednoznačne prvý. Medzi otvoreniami som mal na výber Ruskú obranu, pri ktorej som mohol pokojne zremízovať alebo ostrý variant Najdorfa, kde by sa hralo na tri výsledky. Samozrejme, že som hral Najdorfa.

Čo rád robíte, keď nehráte šach?

Vo voľnom čase sa venujem čítaniu kníh. Obľubujem prevažne staršie romány alebo detektívky od Dominika Dána. Zaujímam sa aj o právo, pretože otec je advokát, ale aj o históriu a politiku. Z fyzických aktivít je to prevažne cyklistika a beh so psom.

Máte sen, v rámci vašej kariéry, ktorý by ste si chceli do budúcna splniť?

Najbližším cieľom je stať sa veľmajstrom. Chýba mi posledná tretia norma (výsledok na 2600+ – pozn. red.). Na normy som nikdy nemal šťastie. Často mi chýbal malý kus ku splneniu.

Ako vyzerá vaša príprava pred turnajom?

Čisto šachová stránka prípravy vyzerá u väčšiny šachistov podobne. V databáze si vyhľadáte súperove partie. Na začiatku je dobré zamerať sa na jeho štýl hry a nájsť slabšie stránky a pozície, ktoré mu nevyhovujú.

Môžete uviezť aj konkrétny prípad?

Za slabú stránku môžeme považovať časovku. Deje sa to vtedy, keď hráč na začiatku míňa veľa času a neskôr musí spraviť rýchle a správne rozhodnutia v komplikovaných pozíciách. Podľa toho sa odvíja aj výber otvorenia.

Veľakrát sa stalo, že bol výber otvorenia podmienený absurdnými faktormi. Občas sa stalo, že som s dobre takticky vyzbrojeným súperom chcel ísť do komplikovaných pozícií, ktoré mu normálne vyhovujú. Využil som ich ale až v 30. ťahu, pretože tam by ich už pre spomínanú časovku nemal zvládnuť. Nájsť otvorenie, kde sa na začiatku strategicky lavíruje a neskôr vybuchujú ohňostroje, nie je vôbec ľahké.

Pre šachistov je dôležitá aj fyzická príprava. Prečo?

Pri šachu musíte byť koncentrovaný. Berie to veľa energie. Mnohokrát som vyhral partiu, v ktorej súper úspešne bránil horšiu pozíciu, ale v siedmej hodine hry sa ozvala únava a on to nezvládol. Slabšia fyzická kondícia sa väčšinou prejavuje na konci turnaja, kde hráči v mnohých prípadoch rozdávajú body.

Čo považujete pri hraní šachu za najnáročnejšie?

Šach je veľmi náročný šport. Aby ste sa dostali do svetovej špičky, musíte mať obrovské znalosti teórie, teoretických koncoviek, typických schém a plánov.

Hráči, ktorí dokážu hrať šach naslepo, sa považujú za neuveriteľne zručných a koncentrovaných. Dokáže to aj vy. Ako ste sa k tomu dostali?

Nedostal som sa k tomu nijako špeciálne. Pri počítaní variantov si šachista predstavuje, kam figúrky idú a ktoré sa vymenia. Následne, po ukončení analýzy, zhodnotí pozíciu. Počítanie variantov súvisí priamo s hraním partií naslepo.