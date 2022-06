S budúcnosťou vládnej koalície to vyzerá veľmi zle. SaS po útokoch opäť odmieta chodiť na koaličné rady

Pre opakované útoky ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) sa koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) opätovne odmieta zúčastňovať na koaličných radách. Ako ďalej liberáli uvádzajú vo vyhlásení, odmietajú akékoľvek rokovania s opozíciou o hlasovaní vo veci pripomienok prezidentky k prorodinným opatreniam.

„Igor Matovič len a len klame a robí to tesne po tom, ako jeho poslanci prelomili veto prezidentky spolu s fašistami,“ konštatujú liberáli. Matovič dnes na tlačovej konferencii povedal, že pred hlasovaním o vrátenom zákone o prorodinných opatreniach malo dôjsť „k spiknutiu“ poslancov strán Sloboda a Solidarita (SaS), Smer-sociálna demokracia (Smer-SD), Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) a Republika.

Spolupráca s fašistami

Ak by sa to v hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) nedozvedeli, tak by podľa neho z klubu OĽaNO možno päť až sedem poslancov hlasovalo za veto prezidentky Zuzany Čaputovej. Šéf OĽaNO doplnil, že akonáhle sa informáciu o dohode v opozícii dozvedel, posunul ju poslancom OĽaNO.

„Nechcem to ani komentovať, niekto to asi nezvláda. Pozrite si, čo vám predstavitelia SaS porozprávali do médií po hlasovaní,“ povedal Matovič, čím práve vyvolal spomínanú rekaciu SaS. „Pravda nie je lož,“ dodal.

„Bola reálna možnosť, že za veto prezidentky zahlasuje z nášho klubu oveľa viac ľudí. Ale zároveň s tými ľuďmi bola dohoda, že ak sa dozvieme na poslednú chvíľu, že by prišlo k sprisahaniu SaS s fašistami z Republiky, so Smerom a s Pellegrinim, tak v tom prípade sa zariadia,“ pokračoval predseda OĽANO.

„Veľmi ma mrzí prístup SaS, dlhodobo mi to pripadá, že si len hľadajú zámienku, ako dosiahnuť predčasné voľby a čím skôr sa pobratať s Pellegrinim v budúcej vláde,“ dodal Matovič po tlačovej konferencii. Obidve koaličné strany sa teda navzájom obviňujú zo spolupráce s fašistami a zo sprisahania.

Šeliga je jednou nohou vonku z koalície

Poslanec Národnej rady SR za stranu Za ľudí Juraj Šeliga už nevie, či chce pokračovať v tejto vládnej koalícii. Reagoval tak na prelomene prezidentkinho veta pri prorodinnom balíčku spolu s poslancami ĽS Naše Slovensko.

„Toto je taký brutálny klin do koalície, že neviem, ako bude ďalej pokračovať. Pozrite sa, pán Heger sľubuje, že Matovič nebude útočiť do Sulíka a pán Matovič ide do postoja, že sa vysmeje Hegerovi. Priznám sa, že budeme hovoriť s pánom premiérom. Už druhýkrát za tento mesiac mám pocit, že neviem, či chcem pokračovať v tejto koalícii,“ povedal Šeliga, podľa ktorého sa dnes prekročil rubikon.