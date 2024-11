Rybári sa vybrali na more, miesto potravy sa im do siete zamotal nezvyčajný úlovok. Toto za sebou ťahali niekoľko kilometrov

Nórski potápači pred niekoľkými dňami vyrazili na more. Ich pôvodný plán bol lov rýb, napokon sa im do rybárskej siete chytila americká jadrová ponorka.

Odchytili ponorku

Rybári sa vydali na lov rýb v okolí pobrežia ostrova Sommarøy. „Práve sme vyprázdnili siete, znovu ich nahodili do mora a vracali sme sa späť na breh, keď nám zavolala pobrežná hliadka,“ opísal priebeh „operácie“ kapitán lode Harald Engen pre The Mirror.

Pobrežná hliadka posádke povedala, že do ich nahodenej siete sa zamotala jadrová ponorka amerického pôvodu. Po mori ju za sebou ťahali asi 3,7 kilometra.

„Vedel som o tom, že do rybárskych sietí sa niekedy chytia lode. Ale nikdy nikto nepočul o tom, že by sa do siete zamotala ponorka,“ dodal Engen.

Plavidlo bolo neskôr klasifikovaná ako USS Virginia – 115 metrov dlhá americká jadrová ponorka.