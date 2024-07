Rusi nič netušiac finančne podporujú Ukrajinu: Takto sa Ukrajincom darí z nepriateľa vyťahovať peniaze

Každá vojna je extrémne náročná po každej stránke, a to aj po finančnej. Platí to aj pre Ukrajinu. Ukrajinci sa preto rozhodli prísť so šikovným nápadom, ako vyťahovať peniaze priamo z účtov svojich nepriateľov.

Z nič netušiacich Rusov vyťahujú peniaze

Ako informuje Mail Online, Ukrajinci používajú falošné zoznamovacie profily s fotkami krásnych žien, aby od dôverčivých Rusov vylákali tisíce na financovanie vojnového úsilia svojej krajiny. Skupina, ktorá si hovorí Monetary Army, využíva rôzne taktiky na oklamanie ruských vojakov, policajtov a študentov vojenských akadémií, aby im odovzdali svoje úspory. Monetary Army má približne 100 členov, ktorí sa prostredníctvom falošných profilov zoznamujú s mužmi na Divinchik, zoznamovacej aplikácii v Rusku.

Jeden z členov vysvetlil, že len čo dôjde na zoznamke k zhode, snažia sa Rusov prinútiť, aby im kupovali vstupenky na falošné udalosti, napríklad do divadla, do kina, na balet alebo na koncert. Každá z falošných udalostí má vytvorený svoj web, kde má muž za dva lístky zaplatiť v priemere okolo 40 eur. Má to však háčik, zaplatiť má v kryptomene. Tú je totiž omnoho náročnejšie vystopovať ako bežnú platbu.

Dokážu zarobiť nemálo peňazí

Keď platba prebehne, Rus sa dozvie, že jeho vyvolená na rande nemôže prísť. Prišlo jej do toho niečo vážne a napíše mu, aby požiadal o vrátenie platby za kúpené vstupenky. Tu začína druhá časť podvodu, kedy sa Rus obracia na zákaznícku linku, tam však nevedomky natrafí na ďalšieho člena Monetary Army. Podvedený muž sa dozvie, že ak chce dostať späť peniaze za prvé dva lístky, musí najprv dokúpiť ďalšie dva. Následne sa dozvie, že k vráteniu peňazí nemôže dôjsť, lebo pravdepodobne bol zle vyplnený formulár.

To, koľko peňazí sa Ukrajincom takýmto spôsobom podarí získať, závisí od toho, aký je podvedený Rus naivný. Zvyčajne ale od jedného človeka takto vylákajú v prepočte 120 eur. Rekordná suma, ktorú sa Monetary Army podarilo získať od jednotlivca, sa vyšplhala na neuveriteľných vyše 22 600 eur. Ukrajinci, ktorí sa vydávajú za pekné ženy, takto dokážu zarobiť v prepočte takmer 2 000 eur mesačne. Zvyšok peňazí putuje na podporu ukrajinskej armády.