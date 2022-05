Rus popísal, aké metódy využívajú na mučenie Ukrajincov. Jeho matka ho v tom podporuje, výčitky ho netrápia

Za posledných viac ako 70 dní si ukrajinskí vojaci, ale aj civilisti prešli nesmiernym utrpením. Ľudia sa ukrývajú v bunkroch, ženy, muži, ale aj deti čelia sexuálnemu násiliu. Ruskí vojaci neváhajú využiť aj tie najkrutejšie metódy mučenia na to, aby zlomili ich morálku a vynútili si kapituláciu.

Vojak v rozhovore s matkou popisuje metódy mučenia

Ako informuje portál CNN Prima News, ukrajinskej tajnej službe sa podarilo zachytiť telefonát medzi 20-ročným ruským vojakom Konstantinom Solovjovom a jeho matkou. Popisuje v ňom detaily z mučenia ukrajinských zajatcov. Vojakova matka bola spočiatku z informácií rozrušená, v závere však už so synom vtipkovala o tom, ako by mohla metódy mučenia využiť na jeho otcovi.

Konstantin sa svojej matky pýta, či vie, čo je to „ružička“. Keď matka odpovie zamietavo, začne jej detailne popisovať, ako sa do tiel mužských zajatcov vyrezáva pozdĺž kostí tzv. 21 ruží. „Videla si už, ako vyzerá ruža, keď rozkvitne? Tak sa nareže koža pozdĺž kostí na všetkých prstoch a potom aj tam dole (na genitáliách),“ popisuje vojak.

Výčitky svedomia ho netrápia

Matka sa svojho syn pýta, či sa takéto mučenia zúčastňuje aj on. Konstantin priznáva, že áno. Dodáva, že kým čakajú na veliteľa, lámu zajatcom nohy, aby nemohli ujsť. Podľa portálu Ukrajinskaja Pravda mladíka vôbec netrápia výčitky svedomia. Ľudí, ktorých zabil, prestal počítať pri čísle 20. Bez problému matke popisuje aj to, ako zajatcom strčia do análneho otvoru rúrku a cez ňu následne ostnatý drôt, ktorý potom pomaly vyťahujú. Konstantin dodáva, že pri tejto metóde mučenia sa Rusi inšpirovali Čečencami.

Muž dodáva, že vraj podobnými metódami mučia aj Ukrajinci ruských zajatcov, nemá preto zľutovanie. Následne Konstantin vtipkuje, že by mohli „ružičku“ urobiť aj na jeho otcovi, ktorý si aj tak nenájde prácu a prsty teda nebude potrebovať. Jeho matka sa na tom len nahlas smeje.