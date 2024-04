Rozlúčte sa s letným počasím, prichádza prudká zmena. Tá príde skôr, než by ste čakali a prinesie aj nepríjemný jav

Slovensko zažívalo počas posledných dní mimoriadne teplé, takmer až letné počasie. Meteorológovia informovali o prekonaní teplotných rekordov a teploty sa na niektorých miestach blížili k tridsiatke. To sa však veľmi rýchlo zmení, píše iMeteo.

Ochladenie príde podľa odborníkov už o pár hodín. Dorazí k nám totiž studený front a s teplým počasím sa môžeme na pár dní rozlúčiť. Je však treba podotknúť, že ľudia by nemali očakávať zimu. Teploty sa len vrátia na úroveň dlhodobého normálu, od ktorého majú teraz ďaleko.

Už zajtra sa ochladí

„V priebehu nočných hodín a skorého rána postúpi studený front nad naše územie, avšak už nebude zrážkovo výrazný. Studený front prinesie zrážky len slabé a ojedinelé, no dostaví sa ochladenie,“ informuje iMeteo.

Letné teploty sa zajtra ešte očakávajú na juhu a východe nášho územia, no všade inde už bude chladnejšie. Maximálne teploty sa na niektorých miestach na západe a severozápade Slovenska nedostanú ani nad hranicu +15 °C.

„V ranných hodinách si treba dať pozor aj na vietor, ktorý začne silnieť na väčšine územia, no najveternejšie bude na západnom Slovensku. V Podunajskej nížine by malo byť najveternejšie a nárazy vetra tu budú dosahovať rýchlosť aj od 60 do 80 km/h,“ dodáva portál. Ochladenie tak postupne zasiahne celé naše územie.