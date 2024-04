Tatry budú mať opäť svoju ikonickú latrínu: Tú pôvodnú zničil silný vietor, novú čakajú významné zmeny

Ikonickú toaletu pri Chate pod Rysmi vo Vysokých Tatrách, ktorú vlani v októbri strhla silná víchrica, nahradí nová. Namiesto pôvodnej by tam chcel tamojší chatár Viktor Beránek postaviť búdku s dvojnásobnou kapacitou, neskôr majú pribudnúť aj ekologické toalety.

Ako povedal pre agentúru SITA, v čase otvorenia chaty v júni, by už latrínu chcel mať postavenú. Tá pôvodná tam stála takmer dve desaťročia a nebola najpopulárnejšia len na Slovensku. Podľa Beránka bola uvedená aj v knihe o stovke najzaujímavejších a najkrajších záchodoch na celom svete, ktorá vyšla v zahraničí.

Toaleta s nádherným výhľadom

Chata pod Rysmi je najvyššie položenou a najmladšou tatranskou chatou, vybudovaná bola v nadmorskej výške 2 250 metrov. S nápadom postaviť toaletu v jej blízkosti prišiel v minulosti práve Beránek. „Každý tam predtým chodil skrčiť sa za nejakú skalu, k vode. Keď sme záchod postavili, všetci už začali chodiť na toaletu tam,“ opísal.

Bonusom malo byť okno s panoramatickým výhľadom na Tatry. „Povedali sme si vtedy, že keď už tam ten človek sedí, nech sedí ako kráľ na tróne, ako sa hovorí,“ zaspomínal chatár. Búdku pozbíjali z dosák.

„V zime to bývalo až po strechu zavalené snehom, tie tlaky na to boli obrovské, držali sme to oceľovými lanami. Ak by som bol troška ostražitejší a všimol si, že tie laná spadli, nemuselo to celé spadnúť. Ale v tom obrovskom množstve práce, ktorá je na chate, nám uniklo, že to už nebolo dobre ukotvené, inak by slúžila ďalej,“ pripomenul Beránek udalosti z minulého roka.

Chatár plánuje postupne povynášať na chatu dosky na novú latrínu či latríny, pričom ani na nich by podľa neho nemalo chýbať okno s výhľadom. Drevenú stavbu podľa jeho slov opäť prichytia oceľovými lanami, aby vydržala minimálne ďalších dvadsať rokov. Verí, že aj teraz sa nájdu dobrovoľníci, ktorý búdku dotvoria.

„Predošlú maľovali desiatky ľudí, každý si tam urobil nejaký výtvor. Bola vymaľovaná aj zvnútra, nebol na nej snáď ani centimeter, ktorý by nebol vymaľovaný,“ povedal. Na jej vzhľade sa podieľal napríklad aj filmár Pavol Barabáš.

V budúcnosti majú pri chate pribudnúť aj ekologické toalety. Pilotný model kompostovacích toaliet pripravuje turistický klub Hikemates spolu s partnerom aj po dohode s Tatranským národným parkom. „Uvidíme, ako sa im podarí postaviť tie ekologické. Zatiaľ to nevyzerá tak, že by to bolo skôr ako do konca leta. My si ale nemôžeme dovoliť ostať bez toalety,“ poznamenal Beránek.