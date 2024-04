Robila nechutnosti len za 1 100 eur za scénu: Pornoherečka prezradila šokujúcu pravdu o priemysle pre dospelých

Súčasťou pornopriemyslu bola len 8 mesiacov, no aj po takej krátkej dobe sa jej podarilo stať jednou z najžiadanejších herečiek. Po tom, ako si uvedomila, že nie je v poriadku, čo s ňou všetci robia a dostáva za to zaplatené naozaj málo, si povedala dosť. Teraz o temných zákutiach priemyslu pre dospelých verejne rozpráva a želá si, aby všetky jej videá zmizli z internetu.

S tým druhým už síce asi nepochodí, pretože to, čo raz na internet dáte, už z neho nikdy nedostanete. Niekdajšia jednotka v pornopriemysle – 27-ročná Lana Rhoades – však môže aj naďalej hovoriť o temnej stránke výroby materiálu pre dospelých a varovať pred ním ostatné mladé dievčatá či mužov.

Žiadna ochrana, len manipulácia

Rhoades bola nedávno hostkou v podcaste Curious Mike, kde vyzradila viacero smutných právd o tom, ako to v pornopriemysle funguje, všimol si web Unilad. A ak si niekto myslel, že je to hotová zlatá baňa, mýlil sa. Ako prezradila, do sveta filmov pre dospelých vstúpila vo veku 19 rokov a jeho súčasťou bola 8 mesiacov. Toľko podľa nej trvalo, kým si uvedomila, že toto ďalej robiť nechce.

Spočiatku si neuvedomovala, že niečo také ako ochrana mladých dievčat v pornopriemysle neexistuje a nie je ani nijak nastavené a nemyslí sa na ňu. Podľa Rhodes je to problém, keďže drvivá väčšina mladých dievčat, ktoré sa rozhodnú pornom zarábať, je veľmi zraniteľná, nevedia povedať nie, alebo nemajú žiadnu sebaúctu.

Podľa dnes už bývalej pornoherečky, ktorá svojho času bola najžiadanejšou tvárou, tento biznis riadi množstvo starších mužov po štyridsiatke, ktorí „vedia veľmi dobre, ako niekoho presvedčiť, aby spravil to, čo im zarobí peniaze“.

Robila nechutnosti za almužnu

No kým majitelia produkčných spoločností za to dostanú riadne zaplatené, účinkujúci dostanú doslova almužnu. Robia pritom množstvo nepríjemných a nechutných vecí. Koľko, to zrejme všetkých prekvapí. Aj napriek tomu, že istú dobu bola číslom jeden medzi fanúšikmi porna, za scénu dostávala bežne zaplatené 1 200 dolárov (zhruba 1 125 eur), niekedy aj menej.

Veľa dievčat podľa nej honoráre nerieši, pretože pochádzajú z malých miest a z rodín, ktoré nemali peniaze. A aj 1 200 dolárov im môže prísť ako veľká suma. „Sama som si myslela, že dostať 100 dolárov v tom čase bolo veľmi veľa peňazí. Takže dostať 1 200 dolárov mi prišlo ako parádny honorár,“ povedala.

Potom sa ale stretla s influencermi a tí jej o platových nerovnostiach povedali viac, vďaka čomu si uvedomila, že je vlastne obeťou. Mnoho influencerov zarábalo na platformách YouTube a Instagram bez toho, aby sa museli vyzliekať a dostali za jednu zdieľanú fotografiu pokojne aj 15-tisíc dolárov.

Lana Rhoades sa preto rozhodla pornopriemysel nadobro opustiť a venovať sa práve influencerovaniu. Dnes má na Instagrame takmer 16 miliónov followerov a na konte aj vlastnú kolekciu spodnej bielizne. Okrem iného rozpráva aj o temnej stránke porna a dnes si myslí, že tento biznis by mal byť ilegálny. Aj pre platové rozdiely, no najmä pre to, ako je v ňom s mladými dievčatami zaobchádzané.