Riskujete vážnu nehodu a vysokú pokutu: Častá chyba vodičov vás môže stáť stovky eur

Jedným z najčastejších priestupkov na cestách je predchádzanie, odbáčanie či prechod cez plnú čiaru. Mnohí vodiči vodorovné značenie nerešpektujú a predbiehajú vozidlá aj cez plnú čiaru, čím ohrozujú seba a ostatných, ale riskujú tiež mastnú pokutu. Vodiči tiež často robia chybu, ktorá by ich mohla stáť stovky eur.

Nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky prispieva k dopravným nehodám. Prechod cez plnú čiaru je priestupok, ktorý býva ich častou príčinou.

Ide o vodorovné značenie, ktorého cieľom je zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Plná čiara sa väčšinou vyskytuje na miestach, kde je zvýšené nebezpečenstvo – môže ísť napríklad o úsek s množstvom zákrut.

Pred vami idúce vozidlo by ste preto mali obiehať len v prípade, že je čiara prerušovaná. Ako sa píše v Zákone o cestnej premávke, vodič však nesmie predchádzať, „ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča jazdiaceho v protismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej premávky.“

Kedy je možné prejsť cez plnú čiaru?

Sú však okolnosti, ktoré umožňujú vodičom prejsť aj cez plnú čiaru.

Plnú čiaru je zakázané „prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej premávky,“ čo je teda zároveň jednou z výnimiek.

Ako pripomína AutoBild, cez túto čiaru je možné prejsť aj v situácii, ak vchádzate na cestu. No opäť platí, že nesmiete ohroziť ostatných účastníkov premávky.

Plnú čiaru nemusíte rešpektovať ani v prípade, ak potrebujete odbočiť na súkromný pozemok, ak si to okolnosti vyžadujú.

Vo vyhláške č. 30/2020 sa píše, že „odbočovanie na pozemok ležiaci vedľa cesty, do areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, na parkovisko, do obratiska električiek a podobných miest, na odbočovanie na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu“.

Vysoká pokuta

Vodičom, ktorí zákon nerešpektujú, hrozí pokuta.

Podľa zákona môžete pri porušení zákazu predchádzania dostať pokutu vo výške 100 eur, „v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky“ to bude suma až do 150 eur. V správnom konaní môžete dostať do 300 eur, ale aj zákaz viesť motorové vozidlo až na dva roky.

Pozor by ste si tiež mali dať na častú chybu – pokiaľ sa rozhodnete predchádzať vozidlo pred vami, uistite sa, že sa dokážete do svojho pruhu zaradiť. Môže sa totiž stať, že sa zaradíte až v čase, keď bude čiara plná. Zákon v tomto prípade výnimku nepozná a takéto porušenie by vás mohlo stáť pokutu.