Rebrík do neba, lesná sauna aj drevený megafón. 10 netradičných inštalácií a atrakcií v prírode na Slovensku

Ak si chcete ozvláštniť potulky slovenskou prírodou, alebo hľadáte skutočne nezvyčajné miesta, môžete sa vybrať za spoznávaním týchto unikátnych inštalácií alebo objektov, ktoré vynikajú svojím architektonickým prevedením, myšlienkou či samotnými zážitkami, ktoré návštevníkom ponúkajú.

Svojím vizuálom vás na prvý pohľad upútajú, okrem toho však prinášajú ešte omnoho viac dôvodov, prečo by ste ich mali navštíviť. Toto je 10 netradičných inštalácií, ktoré spestria vaše výlety po Slovensku.

Skratka do neba

Inštalácia, ktorá vás zavedie až do neba, sa nachádza na strednom Slovensku v obci Dúbravica, ktorá ponúka ešte omnoho viac zaujímavého. Toto aj ďalšie spomínané diela v Dúbravici vznikli vďaka občianskemu združeniu Periférne centrá, ktoré spravilo z Dúbravice Kunstdorf, teda kultúrnu dedinu. Skratka do neba je dielom umelca Mateja Rosmányho a tvorí ju rebrík, ktorý siaha až do výšky päť metrov. Ak máte strach z výšok, vyjsť až na jeho vrchol môže byť pre vás výzvou. Výhľad, ktorý sa vám tam naskytne však stojí za to. Každopádne sa nemusíte obávať, rebrík je zasadený pevne do zeme, a preto je pre svojich návštevníkov bezpečným.

Otočená unimobunka s vyklápacími plošinami

V kultúrnej dedinke Dúbravica ešte zostaneme a pozrieme sa na objekt UNIMO, ktorý bol nominovaný na viacero prestížnych architektonických cien. Ide o vizuálne atraktívnu vyhliadku, ktorá je dielom architektov Martina Bosíka, Martina Lepeja a Róberta Sekulu. UNIMO ponúka viacero vyhliadkových plošín, ktoré sa dajú z veže vyklápať a opäť uzatvárať. Navštíviť ju a kochať sa výhľadmi je poriadnym zážitkom.

Prírodná sauna

Do tretice v Dúbravici nájdete aj ďalšiu zaujímavú inštaláciu, ktorou je prírodná sauna. Okrem jej atraktívneho vzhľadu zaujme aj tým, že je úplne zadarmo. Je dielom českej architektonickej skupiny H3T, architektov Štěpána Řehořa a Víta Šimeka. Ponúka nezabudnuteľné zážitky uprostred krásnej a nerušenej prírody. Jej vyhriatie trvá približne 1-2 hodiny, ale po objednávke vopred môže byť už pripravená priamo na čas vášho príchodu. Svojou kapacitou ideálne poslúži posádke do štyroch ľudí, maximum je však 5-7 osôb.

Drevený megafón

V Slanských vrchoch na východe Slovenska môžeme nájsť unikátnu inštaláciu, ktorá znásobuje zvuky prírody. Drevený megafón je veľký štyri metre a keď si do neho sadnete, čaká na vás skutočne nevšedný zážitok. Podobný objekt sa nachádza iba v Estónsku, preto by ste jeho návštevu nemali odkladať a spoznať tento originálny kúsok, ktorý máme na dosah. Vďaka svojej konštrukcii zosilňuje zvuky prichádzajúce z okolia, a tak budete mať pocit, že ste sa ocitli v úplne inom svete, spojenom bezprostredne s prírodou. A to vo vás vyvolá skutočne silné pocity.

Najdlhší lanový most

V Skalke pri Kremnici na strednom Slovensku nájdeme ďalší slovenský unikát, ktorý poteší milovníkov dobrodruhov a adrenalínu. Je ním najdlhší visutý lanový most, ktorý má dĺžku 78 metrov a je umiestnený medzi bralami vo výške 45 metrov. Nejde priamo o inštaláciu, za zmienku však nepochybne stojí. Neodporúčame však túto atrakciu ľuďom, ktorí majú strach z výšok. Ale ak sa odvážite, čaká na vás obrovský zážitok. Na Skalke je vybudovaný celý ferratový svet, ktorého súčasťou sú aj ferraty rôznych úrovní náročnosti.

Vyhliadková lávka s prekvapením

Na jeseň minulého roka na Skalke pribudla ďalšia nová inštalácia, ktorá prináša svojim návštevníkom prekvapenie. Ak si ho nechcete pri návšteve pokaziť, nasledujúce riadky radšej preskočte. Ide o presklenú vyhliadkovú lávku, na ktorú keď sa postavíte, klesne o niekoľko centimetrov. Je totiž pohyblivá. Okrem unikátnych výhľadov na Turčiansku dolinu, hrebeň Kremnických vrchov aj Krížnu vo Veľkej Fatre, tak ponúka o ďalší zážitok naviac.

Lesná sauna

Ďalšou inštaláciou, ktorá na Slovensku nemá obdoby je architektonicky unikátna Lesná sauna, ktorá vznikla vďaka združeniu Čierny diery. Je umiestnená v Spišskom Hrhove a vďaka tomu, že je zadarmo, je prístupná úplne každému. Ďalším zážitkom, ktorý ponúka, je ničím nerušená príroda bez akýchkoľvek rozptylov, vďaka čomu tu môžete naplno vypnúť a odpútať sa od ruchu bežného sveta. Jej cieľom je okrem tohto potešenia aj pritiahnuť do regiónu turistov, pre ktorých je neuveriteľne atraktívna.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Lesná sauna (@lesnasauna)

Prírodný kráter na kúpanie

Termálny prameň Kaďa sa nachádza v obci Liptovský Ján v okrese Liptovský Mikuláš a ponúka netradičný druh kúpania, ktoré si užijete priamo uprostred prírody. Areál v okolí je dobre udržiavaný a za kúpanie na tomto mieste nezaplatíte ani cent. Aj vďaka tomu sa zvyšuje jeho atraktivita a pravdepodobne tu natrafíte na množstvo ďalších návštevníkov. Voda z Kade má blahodarné účinky pre ľudské zdravie, ktoré keď ich pocítite, túto návštevu určite neoľutujete.

Vyhliadková veža v tvare pamodlivky

Na Devínskej Kobyle, ktorá je najvyšším bodom Bratislavy, bola v priebehu minulého leta otvorená nová vyhliadková veža, z ktorej sa návštevníkom ponúkajú unikátne výhľady na západné Slovensko, ale dokonca aj na Alpy. Siaha až do výšky 20 metrov a architekti sa pri jej inštalácii inšpirovali pamodlivkou. Ak vám jej tvar pripomínal práve tento hmyz, nie je to vôbec náhoda a skutočne šlo o zámer.

Čajka

Ďalšou vizuálne zaujímavou vyhliadkou, ktorá priťahuje pozornosť turistov, sa nachádza v Bojniciach. Nesie názov Čajka a je vysoká 30 metrov. Prístup k nej je veľmi jednoduchý, nachádza sa iba pár minút od parkoviska. Rovnako vyjsť až na vrchol Čajky nie je náročné a zvládnu to aj malí návštevníci. Z jej vrcholu sa môžete kochať pohľadmi na Bojnice, Prievidzskú kotlinu, okolité obce a pohorie Vtáčnik.