Rebríček najnebezpečnejších celebrít pri googlení. Písať tieto mená do vyhľadávača je veľký risk

Veľa času sme strávili aj pri počítačoch a do vyhľadávačov sme zadávali viac či menej bizarné veci. Ľudia sú napríklad neraz zvedaví na život celebrít. Ktoré z nich sú podľa spoločnosti McAfee na vyhľadávanie tie najnebezpečnejšie?

Počas obdobia, ktoré sme v posledných mesiacoch strávili doma, mnohí z nás mali viac času na pozeranie filmov a seriálov. Keď nás nejaký herec zaujme, zadáme jeho meno do vyhľadávača. Niektorých zaujíma osobný život celebrít, iní by zas chceli vedieť, v akých ďalších filmoch si herec zahral. Ako však informuje portál McAfee, takéto vyhľadávanie nie je vždy bezpečné. Ktoré celebrity by ste do vyhľadávača nemali zadávať vôbec?

Ktoré celebrity sú tie najnebezpečnejšie?

Aj keď sa to možno nezdá, aj obyčajné vyhľadávanie cez Google môže vášmu počítaču narobiť nemalé problémy. Spoločnosť McAfee zaoberajúca sa kybernetickou bezpečnosťou sa preto rozhodla, že vytvorí zoznam 14 celebrít, ktorých mená by ste do vyhľadávača jednoznačne zadávať nemali. Štúdia, ktorá dostala pomenovanie Most Dangerous Celebrities 2020 (Najnebezpečnejšie celebrity 2020) skúmala, po akých informáciách týkajúcich sa celebrít ľudia najviac pátrajú a pri ktorých hrozí, že si zvedavec napríklad stiahne do počítača vírus alebo nedobrovoľne poskytne svoje osobné údaje.

Množstvo ľudí spolu s menami celebrít zadáva do vyhľadávania aj pojmy ako „mp3 zdarma“, „torrent“ alebo pátrajú po tom, či sa niekde online nevyskytne fotografia, na ktorej je tá či oná celebrita nahá. Na prvý pohľad sa môže zdať, že sú výsledky vyhľadávania neškodné, šikovný kybernetický zločinec sa však môže pokojne dostať až k vašim prihlasovacím údajom vášho bankového účtu.

Na čele rebríčkov Graham Norton či Anna Kendrick

Mená ktorých celebrít by ste do vyhľadávania radšej zadávať nemali? Medzi tie najnebezpečnejšie patria:

Graham Norton Ricky Gervais Tom Hardy Margot Robbie Bella Hadid Mick Jagger Mary Berry

McAfee však vytvorilo zoznam pre viacero krajín, píše portál Unilad. Rebríček na čele s Grahamom Nortonom vystihuje vyhľadávanie vo Veľkej Británii. V USA sa na vrchol rebríčka už druhý rok po sebe dostala herečka Anna Kendrick. Na druhom mieste sa ocitol P-Diddy. V Indii sa zas na prvom mieste umiestnil športovec Christiano Ronaldo a predbehol tak dokonca aj bollywoodske herecké hviezdy, napríklad ShahRukh Khana.

Ako sa rozhovore pre portál The Telegraph vyjadril Raj Samani, vedec pracujúci pre spoločnosť McAfee, ľudia sú celebritami zvláštne fascinovaní, čo vytvára pre kybernetických kriminálnikov obrovský priestor napríklad na krádeže osobných údajov. V apríli tohto roka spoločnosť GCHQ informovala, že sa jej počas pandémie do rúk dostalo najmenej 2 000 online podvodov, ktoré boli šírené nielen prostredníctvom webových stránok, ale aj prostredníctvom emailov.