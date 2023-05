Rasťo rozváža jedlo na bicykli: Za deň si dokážem zarobiť aj trojcifernú sumu, niektorí ľudia ma privítajú sporo odetí

Možno ich vídavate pravidelne na ulici, alebo vám dokonca urobia lepší deň, keď vám prinesú objednaný obed. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, ako vyzerá pracovný deň kuriérov, ktorí rozvážajú jedlo na bicykli? Rasťo Uhliar pracuje pre spoločnosť Wolt a prezradil nám viac o svojej práci. Napríklad aj to, že keď vie ako na to, môže si zarobiť až trojcifernú sumu za deň.

V rozhovore sa dozviete aj: aký je jeho pracovný čas;

koľko kilometrov za deň najviac prešiel na bicykli;

akú sumu si dokáže za deň zarobiť;

od čoho to závisí;

či môže túto prácu robiť aj niekto bez kondičky;

v akej najväčšej zime na bicykli rozváža.

Kde pracujete ako cyklokuriér a ako dlho už túto prácu vykonávate? Jazdíte iba na bicykli alebo ho striedate aj s autom?

Cyklokuriéra robím už tretí rok s niekoľkomesačnou pauzou. Krátko pred príchodom korony som objavil inzerát na prácu kuriéra, kde ma zaujala možnosť zarobiť si bicyklovaním. Vyplnil som prihlášku, absolvoval školenie, vybral výbavu, nainštaloval kuriérsku aplikáciu a začal som rozvážať.

Aj keď je možnosť rozvážať autom, jazdím na bicykli. Je to ekologickejšie a rýchlejšie v centre mesta, kde sa najviac pohybujem.

Je váš pracovný čas flexibilný a môžete pracovať kedy chcete, alebo ho máte pevne stanovený?

Nemám pevne stanovený pracovný čas. Keď chcem začať rozvážať, stačí sa mi zapnúť online v kuriérskej aplikácii a čakať na zákazky, ktoré môžem aj odmietnuť, keď mi napríklad nevyhovuje vzdialenosť. Tak isto sa môžem kedykoľvek vypnúť a ísť domov.

Či odrobím dve-tri hodiny v čase obeda, kedy je najviac práce, alebo 10-12 hodín od rána do večera, je len na mojom rozhodnutí.

Rozvážate na bicykli aj v zime, či v zlom počasí?

Ak sú cesty v zime upravené, bez snehu a ľadu, tak rozvážam aj v zime. Do mínus 10 stupňov sa to dá v pohode vydržať. Keď prší, nerozvážam.

Čo vám pri rozvoze bicyklom okrem už spomínaných vecí vyhovuje najviac?

To, že si bicyklovaním môžem zarobiť a súčasne robiť niečo pre svoje telo. Zvyšovať kondičku, zbavovať sa stresu, vyvetrať si hlavu od starostí. Taktiež sa môžem s bicyklom dostať na miesta, kde autá ísť nemôžu. Rád sa bicyklujem v historických uličkách Starého mesta, ako aj medzi výškovými budovami modernej štvrte Bratislavy.

Koľko kilometrov na bicykli za deň prejdete? Akú najväčšiu vzdialenosť ste prešli?

Podľa štatistík za jeden deň prejdem takých 55-65 kilometrov. To je taký môj denný štandard, kedy viem, že na ďalší deň vstanem bez únavy a bolestí. Najviac sa mi podarilo za deň prejsť niečo cez 100 kilometrov. Jedným z mojich snov v detstve bolo vybrať sa bicyklom do Číny. Za tieto tri roky čo som takto prešiel, by som bol už aj doma z Hong Kongu, plus by som ešte 5-krát obehol bicyklom Slovensko.

Koľko roznášok za deň v priemere vybavíte?

Ako cyklokuriér bez prídavných motorčekov som rád, keď mám vybavených aspoň 20 roznášok za deň. V priemere vybavenie jednej objednávky trvá 20 minút. V čase obeda a večere sa dá vybaviť aj viac objednávok za kratší čas.

Je podľa vás táto práca vhodná aj pre niekoho, kto napríklad nemá rád bicyklovanie, alebo je na tom kondične horšie?

Samozrejme. Keďže kuriérske drony, ktoré by sa dali riadiť z pohodlia domova, zatiaľ nemáme, máme možnosť rozvážať aj na elektrickom bicykli, kolobežke, skútri alebo aute. Stačí sa v aplikácii prepnúť na doručovanie autom a začnú prichádzať zákazky aj mimo oblasť pre cyklistov.

Kto ale chce spojiť fyzickú aktivitu so zarábaním, nech jazdí na bicykli, jeho kondička sa výrazne zlepší za krátku dobu. V predošlom zamestnaní, kde som pracoval v sede, som postupne priberal na hmotnosti, cítil sa unavene a nevládal som vyjsť ani pár schodov. Teraz mi nerobí problém vybehnúť k zákazníkovi na štvrté poschodie bez výťahu.

Koľko si dokážete zarobiť? Od čoho to závisí?