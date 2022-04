Rastie mu tehotenské bruško a rozhodí mu to život. Bizarná novinka od Netflixu ukazuje tehotenstvo muža

Keď sa spojí japonská kreativita s Netflixom, asi nikoho neprekvapí, že vznikne bizarný výsledok. Nový seriál, ktorý oddnes nájdete na streamovacej službe, zasadil do hlavnej úlohy tehotného muža, ktorý sa zrazu stretáva so spoločenskou nerovnosťou. Nech tento námet znie akokoľvek šialene, ukazuje realitu diskriminácie tehotných žien, na ktoré sa v mužskom svete mnohokrát zabúda.

V práci žne mimoriadne úspechy, teší sa obľube medzi kolegami aj vo vedení firmy. Do práce chodí v elegantnom obleku a s kufríkom. Do toho však nečakane zasiahne tehotenstvo.

Napriek tomu, že by tento opis mohol pokojne sedieť na nejednu ženu, v tomto prípade hovoríme o mužovi – hlavnom hrdinovi šesťdielneho japonského seriálu Chlap v očakávaní (He’s Expecting / Hijama Kentaró no ninšin).

Keď zistí, že je tehotný, všetko je zrazu iné

Ako uvádza oficiálny text distribútora, v reklame je náš hrdina ako ryba vo vode, keď však šokovaný zisťuje, že je tehotný, zrazu sa jeho vnímanie sveta obracia naruby a musí riešiť spoločenskú nerovnosť, ktorá ho predtým vôbec nezaujímala.

Má nevoľnosti a bruško sa mu zväčšuje

Pri robení si tehotenského testu sa mu trasú ruky. Nemá však inú možnosť, pretože chce vyvrátiť nepochopiteľnú správu, ktorú mu adresoval lekár. „Muži si väčšinou myslia, že sa ich to netýka,“ hovorí mu doktor.

Postupne však musí uveriť, keďže mu rastie tehotenské bruško a začína si na svojom tele všímať zmeny nie iba v podobe nevoľností, ale aj tie vizuálne. Ocitá sa v situácii, s ktorou nikdy nepočítal a navyše jeho partnerka dieťa nikdy neplánovala.

Tehotenstvo mu rozhodilo život. A čo tehotné ženy?

„Vôbec som to nečakal. Nevedel som, že tehotenstvo bude také ťažké. Ako chlap som si nedokázal predstaviť, ako to človeku rozhodí život. Čo by ste robili, keby sa to stalo vám?“ Pýta sa hlavný hrdina hneď v úvode prvej časti seriálu a prehovára priamo k divákom.

Jednou z hlavných myšlienok seriálu je nepredvídateľnosť života. Zároveň prostredníctvom netradičného námetu ukazuje, ako je v mnohých prípadoch vnímané tehotenstvo našou spoločnosťou, či už v kariérnom živote alebo optikou ľudí, ktorí vás vôbec nepoznajú.

Zvládne hrdina viesť svoj život ďalej a venovať sa všetkým svojim povinnostiam ako predtým, tak ako sa očakáva od tehotných žien? Chlap v očakávaní hľadá odpoveď aj na túto otázku. Od 21. apríla seriál nájdete na streamovacej službe Netflix.