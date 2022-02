Radšej sa vzdá všetkých trofejí, ako by sa mal dať zaočkovať. Djokovič trvá na tom, že nie je antivaxer

Zdá sa, že slávny tenista je ochotný urobiť naozaj všetko pre to, aby sa nemusel dať zaočkovať proti koronavírusu. Nechal si ujsť Australian Open, to však nie je všetko. Prehlásil, že aj keď nie je antivaxer, radšej sa vzdá všetkých svojich trofejí, než by sa mal dať zaočkovať.

Je ochotný vzdať sa titulu najlepšieho tenistu všetkých čias

V rozhovore pre portál BBC sa tenista Novak Djokovič vyjadril, že nechce, aby ho ľudia spájali s antivax hnutím. Zastáva ale názor, že každý jedinec by mal právo slobodne sa rozhodnúť. Priznal tiež, že radšej by sa vzdal trofejí, ktoré by mohol získať na budúcich súťažiach, ako napríklad Wimbledonu či French Open, než by ho mal niekto prinútiť, aby sa dal proti koronavírusu zaočkovať. To je cena, ktorú je ochotný za svoju „slobodu“ zaplatiť.

20-násobný víťaz Grand Slamu bol nedávno deportovaný z Austrálie kvôli rozhodnutiu bojkotovať očkovanie proti koronavírusu. Austrálska vláda totiž rozhodla, že mu zruší víza. Djokovič sa vyhováral na to, že mu bola udelená lekárska výnimka, údajne kvôli tomu, že sa len nedávno zotavil z koronavírusu (nakazil sa už dvakrát). O zrušenie víz sa postaral minister Alex Hawke, obával sa totiž toho, že by jeho prítomnosť na Australian Open mohla vyvolať nepokoje a podporiť antivax hnutie.

V budúcnosti možno očkovanie zváži

34-ročný tenista vyjadril nádej, že pravidlá významných športových udalostí týkajúce sa koronavírusu sa v blízkej budúcnosti zmenia. Dúfa totiž, že bude môcť súťažiť ešte niekoľko rokov. Jeho postoj je však jasný. Je ochotný vzdať sa ďalších trofejí, dokonca aj titulu najlepšieho tenistu všetkých čias v kategórii mužov. „Možnosť rozhodovať o svojom vlastnom tele je pre mňa dôležitejšia než čokoľvek iné. Snažím sa byť v súlade so svojím telom najviac, ako len môžem,“ reagoval Djokovič na otázku, prečo je ochotný vzdať sa nádeje na tak významný titul.

Djokovič sa vraj už dlho venuje témam zdravej výživy, zdravia a celkovej pohody. Už roky sleduje, aký vplyv má na jeho športový výkon strava či spánok. Nepopiera, že v budúcnosti možno bude nad očkovaním uvažovať. Vraj rozumie tomu, že všetci sa snažia urobiť všetko preto, aby sme pandémiu konečne porazili. Neustále preto uvažuje nad konfliktom medzi slobodnou vôľou jedinca a kolektívnym dobrom. Má otvorenú myseľ, no v súčasnosti ho nič a nikto nepresvedčí, aby sa dal proti koronavírusu zaočkovať.

Tak ako každá vakcína, či dokonca každý jeden liek, aj vakcína proti koronavírusu môže privodiť vedľajšie účinky. Jednoznačne je však efektívna a zachránila už nespočetné množstvo životov. Djokovič však trvá na tom, že o vakcíne má príliš málo informácií.