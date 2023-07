Dve obľúbené časti Priateľov boli zakázané a ani ste o tom netušili: Boli príliš kontroverzné a nemohli sa vysielať

Patria k tým najkultovejším televíznym záležitostiam a kontroverziám sa nevyhýbajú ani dnes, za čo môžu najmä mladšie generácie divákov, ktorí Priateľov vidia prvýkrát. Niektoré témy a vtipy tvorcov totiž považujú za urážlivé voči minoritám a problémové je podľa nich aj to, že populárny sitkom bol rasovo nevyvážený, čo sa dnes v televíznej produkcii vidí už len málo. Možno ste ale nevedeli, že aj v 90. rokoch, kedy sa Priatelia vysielali len v televízii, boli dve epizódy zakázané. Samozrejme, nielen na území liberálnych Spojených štátov amerických.

Článok pokračuje pod videom ↓

Sitkom Priatelia (Friends) bol globálnym hitom, ktorý sa vysielal po celom svete a svojich fanúšikov mal (a dodnes má) aj na Slovensku. Zdá sa ale, že niektoré epizódy boli aj na inak liberálne zmýšľajúce krajiny príliš.

Reč je v tomto prípade o dvoch azda najkontroverznejších epizódach, aké tvorcovia Priateľov pre divákov prichystali, píše web Screen Rant.

Problémová svadba lesbičiek

Tou prvou je epizóda s názvom The One with the Lesbian Wedding (11. epizóda 2. série), v ktorej si Rossova bývalá manželka Carol brala za manželku svoju dlhoročnú priateľku Susan. Išlo o vôbec prvú svadbu lesbičiek, ktorá sa objavila v prime-time seriáli, navyše v naozaj úspešnom seriáli. To sa ale nestretlo s pochopením v niektorých konzervatívnejších kútoch USA.

Aj napriek tomu, že epizóda sa končí happyendom a LGBTQ+ komunitu nijako neuráža, niektoré americké štáty zakázali jej vysielanie na svojich televíznych kanáloch. Zástupcovia vlád sa ohradili tým, že ide o príliš nevhodný obsah.

Aj napriek zákazu v niektorých štátoch sa ale táto epizóda zaradila medzi tie, ktoré počas svojej televíznej premiéry nabrali vysokú sledovanosť. Len v premiérový večer si k obrazovkám a k epizóde s lesbickou svadbou sadlo takmer 32 miliónov divákov!

Vadilo aj porno zadarmo

Druhou problémovou epizódu, no len na európskom kontinente, bola 17. epizóda 4. série (The One with the Free Porn), v ktorej sa postavy Joeyho a Chandlera dostali k televíznemu porno kanálu zadarmo. Aby o tento „benefit“ náhodou neprišli, rozhodli sa mať kanál zapnutý 24/7.

No a práve v epizóde spomenuté porno zadarmo bolo pre úrady vo Veľkej Británii veľkým problémom, čo vyústilo až k zákazu ďalšieho vysielania tejto časti v televízii. Prvýkrát túto epizódu odvysielali neskoro v noci, ďalšie reprízy sa objavujú len veľmi sporadicky. Na streamovacích platformách má ale predmetná epizóda zelenú, takže Briti o ňu ukrátení nie sú.