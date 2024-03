Putin v prejave naznačil možnosť 3. svetovej vojny. Počas olympijských hier v Paríži však zvažuje prímerie

Ruský prezident Vladimir Putin v noci na pondelok vyhlásil, že je naklonený prímeriu počas nadchádzajúcich olympijských hier v Paríži. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas víkendu v rozhovore pre ukrajinskú televíziu potvrdil, že Paríž chce vyzvať Moskvu, aby súhlasila s prímerím počas trvania hier, pripomína DPA. Olympiáda sa uskutoční od 26. júla do 11. augusta.

Voľby neboli slobodné

Putin na tlačovej konferencii v noci na pondelok povedal, že o takomto návrhu prezidenta Macrona dovtedy nepočul. „V každom prípade budeme vždy vychádzať zo záujmov Ruska a situácie na bojisku,“ uviedol šéf Kremľa.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) chce športovcom z Ruska a Bieloruska povoliť účasť na júlových a augustových olympijských hrách ako neutrálnym športovcom za prísnych podmienok, pripomína DPA. MOV pôvodne zakázal Rusku a jeho spojencovi Bielorusku účasť na medzinárodných športových podujatiach po tom, ako Moskva vo februári 2022 spustila inváziu na Ukrajinu.

Putin taktiež vo svojom povolebnom prejave vyhlásil, že pokiaľ dôjde k priamej konfrontácii medzi NATO a Ruskom, bude to začiatok tretej svetovej vojny, informuje CNN Prima News. „V modernom svete je možné všetko. Bol by to len krôčik od tretej svetovej vojny v plnom rozsahu. Nemyslím si, že by to bol hocikoho záujem“ vyhlásil Putin.

Išlo tak pravdepodobne o reakciu na francúzskeho prezidenta Macrona, ktorý minulý týždeň nevylúčil, že by na Ukrajinu mohli ísť bojovať ja francúzski vojaci. V Rusku sa minulý týždeň konali prezidentské voľby, ktoré nezávislí pozorovatelia a odborníci považujú za neslobodné a bez politickej konkurencie, keďže v nich nekandidoval žiadny predstaviteľ opozície. Traja k voľbám pripustení kandidáti buď otvorene podporovali súčasného prezidenta alebo sa držali línie Kremľa.