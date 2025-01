Putin sa oficiálne vyjadril k mierovým rokovaniam: So Zelenským odmieta diskutovať, vojna sa vraj mohla už dávno skončiť

Ruský vodca Vladimir Putin v utorok povedal, že rozhovory s Ukrajinou sú možné, ale nie s jej prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorého považuje za „nelegitímneho“.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Ak sa bude chcieť zúčastniť na rokovaniach, vyčlením ľudí, aby na rozhovoroch boli,“ povedal Putin. Podľa ruského vodcu je Zelenskyj „nelegitímny“ predstaviteľ Ukrajiny, pretože jeho prezidentský mandát vypršal počas stanného práva. Podľa ukrajinských orgánov však Zelenskyj zostáva plnohodnotnou hlavou štátu, pretože vojnový stav po invázii Ruska vo februári 2022 neumožňuje konanie nových volieb.

Bez podpory by vraj Ukrajina prehrala

Putin zároveň vyhlásil, že ak by Západ Ukrajinu nepodporoval, vojna by sa skončila „do dvoch mesiacov“ alebo aj skôr. „Nebudú existovať mesiac, ak sa minú peniaze a v širšom zmysle aj náboje. O mesiac a pol alebo dva by bolo po všetkom,“ povedal Putin reportérovi ruskej štátnej televízie.

Ruský prezident ďalej uviedol, že z Kyjeva záujem o rokovania necíti. „Ak bude vôľa, môžeme vyriešiť všetky právne otázky. Zatiaľ však takúto vôľu jednoducho nevidíme,“ oznámil. Ak by Ukrajina prejavila záujem vyjednávať a robiť kompromisy, mohol by podľa Putina rokovania viesť ktokoľvek „vhodný“. Dodal, že Rusko by v prvom rade hájilo svoje záujmy.

Pre ruskú štátnu televíziu vyhlásil, že do roku 2030 by sa Rusko malo stať jedným zo svetových lídrov v oblasti bezpilotných leteckých systémov. Podľa neho má Moskva všetky potrebné zdroje a potenciál na dosiahnutie tohto cieľa. „Na tento účel bude potrebné vytvoriť robustný priemysel, infraštruktúru a systém služieb pre bezpilotné lietadlá… a to v krajine aj mimo nej. Tento sektor sa stane jednou z kľúčových oblastí technologického rozvoja Ruska,“ povedal Putin.