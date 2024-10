Putin chce mať strategické sily neustále pripravené na boj. Následne odpálili raketu, ktorá letela na druhý koniec Ruska

V rámci výcviku ruských síl strategického odstrašovania sa v utorok z kozmodrómu Pleseck uskutočnili štarty balistických a okrídlených striel, ktoré následne zasiahli stanovené ciele. S odvolaním sa na ruskú tlačovú agentúru Interfax o tom informovala agentúra AFP citovaná TASR.

Z videa, ktoré zverejnilo ministerstvo obrany, vyplýva, že ruský minister obrany Andrej Belousov informoval o priebehu výcviku i jeho výsledkoch aj prezidenta Vladimira Putina. Podľa Belousova sa nacvičovala reakcia na jadrový úder nepriateľa.

Putin sa ešte pred začiatkom výcviku vyjadril, že tzv. jadrová triáda zostáva garantom ruskej suverenity. Zdôraznil, že vzhľadom na rast vonkajších hrozieb je dôležité mať strategické sily „neustále pripravené na bojové použitie“, napísal Interfax.

Ministerstvo vo svojom vyhlásení špecifikovalo, že medzikontinentálna balistická strela Jars bola odpálená zo skúšobného kozmodrómu Pleseck v Archangeľskej oblasti na severe európskej časti Ruska na testovacie miesto Kura na polostrove Kamčatka na ruskom Ďalekom východe.

Balistické rakety Sineva a Bulava boli odpálené z Barentsovho mora zo strategického ponorkového krížnika s jadrovým pohonom Novomoskovsk a z Ochotského mora z ponorky Kňaz Oleg s jadrovým pohonom.

Ministerstvo dodalo, že do výcviku boli zapojené aj lietadlá dlhého doletu Tu-95MS, ktoré odpaľovali zo vzduchu riadené strely.

Additional YaRS launch footage.

Seems standard Plesetsk configuration with a TEL and a single CP vehicle next to it (from within which you get the other piece of footage). pic.twitter.com/YBoGrcHfXj

— krakek (@krakek1) October 29, 2024