Psychológ o pomoci obetiam sekty: Je ťažké odísť, ak ste do toho vložili peniaze a status. Stať sa to môže aj vám

V posledných dňoch vyvolala komentármi na sociálnych sieťach masívnu vlnu kontroverzie herečka Mária Bartalos, ktorá je súčasťou kresťanského spoločenstva Milosť, ktorá sa neúspešne pokúša stať registrovanou cirkvou. Aj keď, ako sme vás informovali v jednom z našich článkov, v súčasnosti nie je možné jasne konštatovať, či Milosť je alebo nie je sektou, do područia takejto skupiny sa môže dostať každý z nás. Odborníkov sme sa pýtali, prečo je to tak a ako môžeme pomôcť blízkym, ktorí sa v nej ocitli.

V článku sa dozviete aj: čo je to sekta;

či je vstup do sekty príznakom duševnej choroby;

prečo sa ľudia stávajú členmi sekty;

ako pomôcť blízkemu, ktorý sa stal členom sekty.

Britannica sektu definuje ako ideologickú skupinu, ktorá sa odčlenila od väčšej skupiny, napríklad menšia náboženská skupina, ktorá sa oddelila od cirkvi, kvôli odlišnostiam v názoroch či rituáloch. Podľa portálu Prohuman prítomnosť množstva siekt a závislosť ľudí od nich je celosvetovo čoraz výraznejšia.

Aj keď členstvo v sekte nemusí byť vždy nebezpečné a deštruktívne, sekta v negatívnom zmysle slova môže byť pre človeka nebezpečná. Môže človeka obrať o slobodu a zneužiť ho na splnenie vlastných potrieb a cieľov.

Prečo sa ľudia stávajú členmi sekty?

Ako nám prezradil PhDr. Marek Madro, PhD., MBA, psychológ a riaditeľ občianskeho združenia IPčko, „vstup človeka do sekty nie je príznakom duševnej choroby. Často sa tento mýtus objavuje a stigmatizuje sa tým duševné zdravie a ľudia s duševnými ťažkosťami. Príčin, prečo ľudia vstúpia do sekty, je viacero, ale často je to výsledkom toho, že človeku v živote niečo chýba.“

„Do siekt vstupujú ľudia napríklad z toho dôvodu, že zlyhá systém okolo nich, nefungujú rodiny, vzťahy, priateľstvá, cítia sa osamelo a prázdne a prirodzene túžia po zmene, funkčnosti a nádeji, že to bude lepšie a mnohí z nich túžia v to, aby niečomu konečne začali veriť.“ Dodáva, že sekta vytvára komunitu a človek, ktorý do nej vstúpi, má pocit, že konečne niekam patrí, kde je absolútne prijatý. Je to pre nás úplne prirodzená potreba a túžba, keďže sme spoločenské tvory a potrebujeme vzťahy.

Ako je možné, že sa človek nechá zdanlivo zo dňa na deň presvedčiť, aby sa stal členom sekty? Podľa Mareka Madra sekty a atmosféra v nich vzbudia v človeku dojem, že zaplnia pocit prázdnoty, že je konečne niekto láskavý a rozpráva rovnakým jazykom.