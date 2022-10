Psom vyrezal do hrdla a do tráviaceho traktu diery. Pavlovove experimenty boli krutejšie, ako by ste si mysleli

Na prvý pohľad sa môže zdať, že Pavlovove experimenty boli relatívne neškodné. Opak je však pravdou. Psom urobil dieru do hrdla a do tráviaceho traktu. Keď im podal jedlo, doslova z nich vypadávalo. Vzorky následne predával.

Telesné sekréty predával do Ruska či do Nemecka

Základom Pavlovových experimentov bolo dosiahnuť, aby pes začal slintať zakaždým, keď začuje zvonenie zvonca. Z mnohých učebníc sa dozvedáme, že vždy, keď podal psovi jedlo, zároveň zazvonil zvončekom. Neskôr, aj keď pes žiadne jedlo nevidel, ako náhle začul zvuk zvončeka, začal slintať, pretože sa mu zvuk prepojil s myšlienkou na jedlo. Ako ale píše portál IFL Science, Pavlovove experimenty boli omnoho krutejšie, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Pavlov chcel zistiť, ako sa mení množstvo slín a sekrétov vyprodukovaných v pankrease a v žalúdku. Aby to dosiahol, nestačilo len sledovať psa a čakať, či mu z papule potečie viac alebo menej slín. Jednému zo psov odstránil pažerák a doslova mu do hrdla urobil dieru. Keď teda pes jedol, potrava sa nedostala do žalúdka, ale cez dieru v hrdle vypadla na podlahu.

Niekoľko ďalších otvorov urobil aj pozdĺž tráviaceho traktu. Vložil do nich hadičky a do nádob zhromažďoval sekréty z tela psa. Tie potom predával do Ruska,df Francúzska a do Nemecka, verilo sa totiž, že dokážu vyliečiť tráviace ťažkosti.

Máloktorý pes prežil dlhšie ako niekoľko dní

V laboratóriu mal až 5 veľkých psov pripevnených k špeciálnym postrojom a sekréty mu z nich pomáhal zhromažďovať asistent. Doslova mu zvieratá slúžili ako továreň na sekréty. Pavlovov asistent okrem toho pod zvieratá umiestnil špeciálne zberné nádoby. Následne dal psom zjesť kopu mletého mäsa. Veľa však z neho nemali, keďže cez dieru v hrdle vypadávalo do zberných nádob.

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Physiology, zdalo sa, že sa to psom páči. Mohli sa celé hodiny kŕmiť mäsom, údajne im neprekážalo, že sa na oplátku musia deliť o telesné tekutiny. Aby ale neuhynuli hladom, potravu, ktorú mali stráviť, bolo potrebné vložiť priamo do žalúdka.

Pavlov bol ale nespokojný s tým, že žiadne zo zvierat nevydržalo experiment pridlho. Aj ten najodolnejší zo psov zomrel na následky podvýživy a zámerne spôsobených rán už po 10 dňoch. Vedec si do poznámok zapísal, že psy počas experimentu začali slintať vždy, keď zbadali človeka v bielom plášti, ktorý im chystal jedlo. Nemuseli jedlo ani len vidieť a cítiť, stačilo vidieť biely plášť.

Mimochodom, podľa portálu Simply Psychology, Pavlov počas ďalších experimentov nepoužíval zvonček, ale metronóm. Napriek tomu, že jeho experimenty pripomínajú hororovú šou, mnohí dnes Pavlova poznajú ako milého strýčka, ktorý naučil psy slintať takpovediac na povel. Stal sa jedným z najvplyvnejších psychológov v dejinách.