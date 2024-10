Progresívne Slovensko bojuje za dostupné bývanie: Nový príspevok by pomohol státisícom Slovákov

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) chce presadiť zavedenie príspevku na úhradu nákladov na bývanie, ktorý by nebol viazaný na hmotnú núdzu. Návrh na zavedenie štátnej sociálnej dávky predložilo PS v septembri do parlamentu, no poslanci Národnej rady (NR) SR ho nepodporili.

Vyzvalo preto ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), aby si osvojil opozičný návrh na zavedenie tohto príspevku. Poslanci PS to uviedli vo štvrtok na tlačovej konferencii.

„Podstatou tohto nášho návrhu je zavedenie novej štátnej sociálnej dávky, ktorá by kompenzovala náklady spojené s bývaním, ktoré prevyšujú 30 % príjmov domácnosti. Nebola by táto štátna dávka viazaná na hmotnú núdzu a práve takto koncipovaný príspevok by pomohol s úhradou nákladov na bývanie, ktoré sa stále zvyšujú. Pomohol by viac ako pol milióna ľuďom, z toho viac ako 300 000, ktorí sú ohrození chudobou alebo sociálne vylúčení,“ uviedla poslankyňa PS Beáta Jurík.

Zraniteľné skupiny sú bez pomoci

Upozornila, že súčasný príspevok na bývanie, ktorý je viazaný na hmotnú núdzu, svoju úlohu nespĺňa. Podľa poslankyne na tento príspevok totiž nemajú nárok všetky zraniteľné skupiny, ale len tie osoby, ktorých príjem nedosahuje sumu životného minima. Aktuálne tento príspevok podľa Jurík poberá približne 25 000 domácností.

Bývanie je podľa poslancov PS na Slovensku pre mnohých nedostupné. Ohrozené sú najviac zraniteľné skupiny, ako sú sociálne vylúčené skupiny, nízkopríjmové domácnosti či mladí ľudia. „Opätovne vyzývame ministra práce Erika Tomáša, aby si náš návrh osvojil, a aby konečne urobil prvý krok k zlepšeniu situácie ľudí,“ uviedla Jurík.

Nedostatok nájomného bývania pre mladých

Poslanec hnutia Dávid Dej pripomenul, že Slovensko má druhý najvyšší vek spomedzi krajín EÚ, keď mladí ľudia chcú odísť od rodičov. „Zatiaľ čo ten priemer v Európe je stabilný okolo veku 26 rokov, tak u nás je to až 31 rokov. Nie je to o tom, že by sa mladí ľudia nechceli osamostatniť, ale je to o tom, že nemajú tie možnosti,“ povedal Dej.

Poslankyňa PS Ingrid Kosová pripomenula, že problémom je nedostatok verejného nájomného bývania aj ignorovanie témy dostupného bývania pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov. Podmienky na získanie bývania v obecných nájomných bytoch podľa nej nízkopríjmové skupiny obyvateľov nedokážu splniť. Upozornila tiež na diskrimináciu a segregáciu rómskych rodín.