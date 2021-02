Muž vošiel do bytu a zmizol bez stopy. Nezvestný bol viac ako mesiac, takýto nález však polícia nečakala

Kamera v bloku, kde býval, ho zachytila, ako s fľašou vína po schodoch vchádza do svojho bytu. Potom sa však po ňom akoby zľahla zem. Podľa kamerových záznamov svoj byt viac neopustil, rodina ho však nedokázala nájsť ani v byte.

Po mužovi sa pátralo viac ako mesiac

Rodina pátrala po 50-ročnom programátorovi Christopherovi Woitelovi zo San Francisca vyše mesiac. Polícia ho napokon našla v ukrytom podkrovnom priestore v kúpeľni. Prvýkrát pritom jeho byt prehľadávali ešte 12. februára. Nenašli však nič podozrivé, žiadne známky násilia ani iný dôkaz o tom, že sa v byte stal zločin, píše portál Daily Mail. O tri dni neskôr sa však polícia do bytu vrátila a objavila v ňom malý priestor nad kúpeľňou.

Pôvodne by v ňom nikomu ani len nenapadlo hľadať a nikto nechápe ako sa 155 centimetrov merajúci a 90 kilogramov vážiaci muž do tak malého priestoru vôbec dostal. Do bytu museli byť privolaní hasiči. Tí do stropu kúpeľne museli vyrezať dieru, inak by z priestoru Woitelovo telo nevytiahli.

Vyšetrovatelia si nemyslia, že by Woitela do priestoru niekto strčil násilne. Nazdávajú sa, že vyliezol na strechu budovy a do priestoru nad kúpeľňou následne vliezol sám. Presnú príčinu úmrtia určí pitva. Avšak napriek tomu, že Woitel si smrť zrejme privodil sám, polícia i rodina majú stále viac otázok ako odpovedí.

Súkromný vyšetrovateľ si myslí, že polícia pochybila

Mnohým vŕta v hlave napríklad to, prečo bola polícia v byte niekoľkokrát a Woitela nenašla. V byte bol okrem toho aj správca budovy a súkromný vyšetrovateľ Scott Williams. Zvláštne je, že rodina si chcela súkromného vyšetrovateľa najať už krátko po tom, ako Woitel zmizol, polícia však na ich požiadavku nereagovala. Polícia sa totiž údajne drží nariadenia, v rámci ktorého po nezvestnom pátra najprv sama. Špeciálne jednotky prizvú až po 30 dňoch.

Williams, ktorého si rodina najala, si myslí, že polícia nekonala tak, ako mala. Nechápe, ako je možné, že telo sa rozkladalo v byte mesiac a nikto si to nevšimol. Navyše, až 10. februára polícia vyzvala verejnosť, aby v pátraní po nezvestnom mužovi pomohla. Rodina si myslí, že keby polícia prehľadala celú budovu hneď po vyhlásení pátrania, Woitela mohli objaviť omnoho skôr a mohli sa uchovať prípadné dôkazy, ktoré sa na rozkladajúcom sa tele budú hľadať už len ťažko.

Woitel naposledy kontaktoval svoju mamu prostredníctvom sociálnej siete 8. januára, deň po tom, čo ho vo vchode do budovy zachytila bezpečnostná kamera. Odvtedy sa nikomu neozval. Matka ho ako nezvestného nahlásila 13. januára. Za celý ten čas kamera ďalší Woitelov pohyb nezachytila, a to ani pri zadnom východe. Nič sa nedialo ani na jeho bankovom konte. Ako informoval portál Mission Locals, po preskúmaní bytu sa zdalo, že nikto nemanipuloval ani Woitelovým majetkom v byte.

Do bytu si často vodil bezdomovcov

Rodina začala v uliciach San Francisca roznášať letáky v nádeji, že Woitela niekto videl. Starosti si o neho robili najmä preto, lebo ho trápili depresie a v posledných dňoch pred svojim zmiznutím sa správal paranoidne. Niekoľko dní predtým svojej sestre povedal, že sa necíti bezpečne a obáva sa nepokojov v meste. Sestru zároveň požiadal o peniaze, aby si mohol kúpiť mobil, starý údajne stratil.

Okrem toho sa vyjadril, že by sa na čas chcel utiahnuť do hôr. Ako píše portál San Francisco Examiner, Woitel bol známy tým, že si do domova neraz púšťal bezdomovcov. Rodina sa ho neraz pýtala, prečo to robí. On však chcel len pomáhať ľuďom v núdzi a nerád o tom hovoril. Práve u jedného z bezdomovcov s prezývkou Bood sa našiel aj mobil, ktorý mal Woitel stratiť. Woitel mu ho však údajne predal za 100 dolárov.

Vzťah Woitela s Boodom bol komplikovaný. Bood u neho často prespával a Woitel platil jeho účty za telefón. Tesne pred Woitelovou smrťou sa muži údajne pohádali. Bood má však poranenú nohu, je preto nepravdepodobné, že by Woitelovi dokázal ublížiť. Woitelovi susedia sa vyjadrili, že muž sa obával dvoch neznámych ľudí z podsvetia, zatiaľ však nikto nevie, o koho malo ísť.