Priznania taxikárov: S nožom v ruke kričal, nech mu dám 20 eur, inak ma dobodá. Odvtedy chodíme ozbrojení

Práca taxikárov je možno mnohokrát nedocenená, no v spoločnosti tvorí dôležitú úlohu. Vodiči počas služieb zažijú normálne, zábavné, ale aj veľmi zvláštne a nebezpečné situácie, ktoré im ostanú navždy v pamäti. Na tie ozaj najbizárnejšie momenty ich kariéry sme sa opýtali aj prostredníctvom nášho Instagramu.

Pravdepodobne bez ohľadu na miesto výkonu práce, netradičné momenty si už zažil azda každý vodič taxislužby. Problémy s násilím či zbraňami, zábavné zážitky s opitou posádkou alebo jazda trvajúca desať sekúnd. Aj s takými príbehmi sa nám anonymne zdôverili slovenskí vodiči taxíkov.

Na našom instagramovom profile Interezsk sme sa v ankete pýtali slovenských taxikárov, aké najzvláštnejšie momenty zažili vo svojej kariére. Najčastejšie sa ich priznania týkali opitých zákazníkov, ale, žiaľ, išlo aj o rôzne napadnutia či vyhrážky.

Vyhrážanie s nožom pre 20 eur

“Išlo o prepad. Kolega a kamarát z konkurencie prešiel k nám do firmy. Mal u nás prvú nočnú. Viezol jedného zákazníka, ktorý sa nechal odviezť na také odľahlé miesto. Ako sa blížili k cieľu, začal zákazník vykrikovať, nech mu dá vodič peniaze. Konkrétne, daj 20 euro lebo ťa dobodám… Ťahal mu volant.

Nakoniec zastavili, zákazník vytiahol nôž a kolega mu tých 20 eur dal.. Našťastie sa útočníka podarilo identifikovať a ešte v tú noc ho chytili. Už sedí vo väzení, pretože toho mal viacej na rováši. Odvtedy sme väčšina ozbrojení. Máme plynovky, paralyzéry či obušky,” zdôveril sa slovenský vodič v našej ankete.

Výnimočné nie je ani sexuálne obťažovanie

“Osobne som viezol jednu podguráženu zákazníčku. Spočiatku som cítil dotyky na mojom krku (sedela za mnou), ale neriešil som to. Priklonil som sa viac k volantu… Neskôr si sadla do stredu, nahla sa ku mne. Cítil som, ako mi funí za krk. Bolo to veľmi nepríjemné.

Za jazdy mi potom preliezla k spolujazdcovi (cestou sa oplieskala o palubovku). Už som bol naňu nepríjemný a povedal som jej, nech mi takéto úkony radšej dopredu oznámi, že jej zastavím. Napravo odomňa je odkladací priestor na nápoje, v ktorom mám drobné a na stehne som mal telefón. Periferne som videl, ako sa odhodlávala a dávala ku mne ruku a vracala ju k sebe.

Nevedel som, či ide po drobných, telefóne alebo mojom rozkroku. Krátko na to mi položila ruku na stehno a smerovala k prirodzeniu. Ruku som jej odsunul so slovami, nech to na mňa neskúša, že mám rodinu. Zbytok cesty poslušne sedela bez slova… V cieli naškrabala drobné za cestu a nahnevano odišla. Z tej cesty mi bolo týždeň zle,” uviedol vodič.

Zvláštností nie je nikdy dosť

Jeden z odpovedajúcich vodičov sa priznal, že jeho najkratšia zákazka v kariére trvala len pár sekúnd. “Odviezol som zákazku, ktorá trvala asi 10 sekúnd a prešli sme približne 100 metrov, nepršalo.”

Viaceré vtipné príhody mali spojitosť s opitými zákazníkmi, pričom titul “Odvaha roka” získava tento neznámy muž. “Opitý zákazník mi odmietal vystúpiť z vozidla. Napokon si presadol z taxíka do policajného auta so slovami, prečo sa taxík nehýbe,” prezradil taxikár.

Ako je spomenuté v úvode, aj slovenskí taxikári prežijú počas kariéry vodiča viaceré momenty, pri ktorých môže ísť pokojne aj o život. Potvrdzuje to aj nasledovné priznanie. “Zákazník si chcel v taxíku zapáliť počas jazdy cigaretu. Keď som odmietol, vytiahol na mňa pištoľ,” hovorí ďalší vodič.

Viaceré priznania slovenských taxikárov, ktorí odpovedali prostredníctvom ankety na našom Instagrame, len potvrdzujú, že povolanie vodiča u nás vie byť niekedy riadne nepredvídateľné. Šokujúce momenty sa však dejú aj za hranicami našej krajiny. Pre rozmanitosť a ukážku zahraničných taxikárskych skúseností sme sa rozhodli doplniť výber aj priznaniami z populárnej diskusnej platformy Reddit.

Takmer 2000 kilometrov na otočku

“Pracujem pre Yellow Cab (žlté taxíky, pozn. autora) v meste Des Moines, Iowa. Jednu noc, začiatkom zimy, som zastavil na autobusovej stanici a chlapík mi ponúkol peniaze, nech si sadnem späť do auta a zapnem kúrenie, aby si on mohol sadnúť dovnútra a zostať v teple, kým čakal na autobus. Takže, samozrejme, som súhlasil, mysliac si, že som platený za sedenie.

Asi o 40 minút neskôr sa rozhodol, že už nechce čakať na autobus a zaplatí mi, aby som ho odviezol z Des Moines do Detroitu v Michigane. Po tejto zakázke som bol pekelne unavený, ale bola to dobrá noc aj deň,” zdôveril sa vodič na Reddite.

Len pre informáciu, vdzialenosť medzi hlavným mestom štátu Iowa- Des Moines a Detroitom je 965 kilometrov.

Pravdepodobne odviezol vrahov na miesto činu

Aj tento príbeh sa dostal na svetlo sveta prostredníctvom Redditu, kde to zverejnil syn daného vodiča. “Môj otec je taxikár. Raz stretol šesť chlapov, ktorí si na druhý deň zarezervovali taxík na šiestu ráno. Vyzdvihli ich spolu s kamarátom taxikárom, každý vzal troch do jedného auta. Títo chlapi mali so sebou tašky, z ktorých môj otec počul kovový cinkot. Vysadil ich na stavenisku.

V tú noc sme počuli, že nejaký chlap bol na tom istom mieste v skorých ranných hodinách rozsekaný na kusy. Môj otec pravdepodobne viezol vrahov priamo na miesto činu. Nič však nenahlásil, pretože povedal, že nechce problémy a nemá žiadne skutočné dôkazy,” znel mrazivý príbeh chlapca.

Išiel z párty, taxikár naňho vytiahol mačetu

Tento zážitok sa prezmenu preslávil výpoveďou cestujúceho, ktorý sa po búrlivej noci na diskotéke stretol v taxíku s mačetou. “Narazil som na taxík, ktorý šoféroval starý turecký vodič. Boli asi tri hodiny ráno, stáli sme na hamburskej Reeperbahn (ulica známa pre nočný život, pozn. autora). Bol som veľmi, veľmi opitý a môj byt bol vzdialený asi 20 minút cesty. Asi po 10 minútach opitého driemania sa pozriem naľavo a vedľa mňa sedela stará Turkyňa a niečo štrikovala. Na hlave mala aj šatku a šál. Bol som veľmi prekvapený, pretože som si ju vôbec nevšimol.”

“Opýtal som sa: “Hej, vodič, kto je táto žena?!”

Vodič: “Ona je moja manželka.”

Ja: “Prečo je tu? Na vašu ochranu?”

Vodič: “Na ochranu? Nie, mňa chráni toto…Vytiahol mačetu z boku dverí a začal ňou mávať ako ten chlap v Indiana Jonesovi, zdôveril sa vystrašený zákazník.”

Uvedené priznania slovenských či zahraničných taxikárov teda dokazujú, že mnohokrát ide o naozaj stresujúce povolanie s viacerými rizikami. Na druhej strane však ide len o výnimočné vyhrotené prípady, ktoré sa určite nedejú na dennej báze. V každom prípade, aj na základe týchto prípadov, by sme si my, bežní zákazníci, mali ich prácu vážiť a ceniť, keďže v spoločnosti zastupujú dôležitú úlohu.