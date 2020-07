Priveľa porna mužom škodí. Vedci preukázali, že častá masturbácia môže spôsobiť nemalé problémy

To, čomu mnohí nechceli uveriť, je napokon podľa vedeckej štúdie troch krajín pravda. Príliš veľa porna v živote mužov môže mať síce šťastný koniec, no s veľmi trpkou príchuťou v budúcnosti.

Výsledky nedávnej štúdie vedcov z Belgicka, Dánska a Veľkej Británie potvrdili dlhoročné dohady o vplyve porna na sexuálny život mužov. Ako sa ukázalo, nie sú priveľmi pozitívne – ak totiž radi vyhľadávate porno a trávite pri ňom čas, ktorý zavŕšite masturbáciou, v budúcnosti (a nie veľmi vzdialenej) môžete mať problém s erekciou. Informuje o tom web Unilad.

Priveľa porna v živote muža sa vypomstí

Výsledky štúdie medzinárodnej skupiny výskumníkov boli prezentované na nedávnom kongrese Európskej asociácie urológie. A ako prieskum na vzorke 3267 mužov ukázal, téza vplyvu porna na správne fungovanie mužskej pýchy je pravdivá. Pokiaľ teda patríte do skupiny mužov, ktorí si radi a často napätie v nohaviciach pri porne uvoľňujú, môže to viesť k poruchám erekcie, teda k erektilnej dysfunkcii. Ako výskumníci z Belgicka, Dánska a Veľkej Británie prezradili, ich cieľom bolo nájsť koreláciu medzi pornografiou a erektilnou dysfunkciou. To sa im napokon na základe súboru 118 otázok aj podarilo.

Z ich výskumu vyplynuli mnohé zaujímavé závery. Ako povedal hlavný výskumník štúdie profesor Gunter de Win z Univerzity v Antverpách, muži pozerajú porno až príliš často. „V priemere je to až 70 minút týždenne, normálne zhruba okolo 5 až 15 minút denne. Samozrejme, niektorí ho pozerajú omnoho menej a niektorí zas oveľa viac,“ povedal podľa portálu Unilad de Win.

Muži sa však pri pornografii radi uvoľňujú aj napriek faktu, že sú v stabilnom a fungujúcom vzťahu. To ale dochádza do bodu, že až 23 % opýtaných mužov pod 35 rokov v dotazníku uviedlo, že máva s erekciou problém. Ako de Win vysvetlil, existuje tu veľmi silné prepojenie medzi časom stráveným sledovaním porna a zvyšovaním problémov s erekciou.

Omáčky v úvode ich nezaujímajú, pretáčajú na akciu

Mnoho mužov pritom porno nesleduje od začiatku do konca, ale pretáča na tie „najdôležitejšie miesta“. Na samotný sexuálny akt videá s pornografickou tematikou presúva kurzor až 90 % opýtaných mužov. Tu ale zistenia výskumníkov ani zďaleka nekončia.

Ako prieskum medzi viac ako 3200 mužmi ukázal, 65 % mužov skutočný sex s partnerkou našťastie (!!) vníma viac vzrušujúco ako sledovanie porna. Zvyšných 35 % považuje za vzrušujúcejšiu masturbáciu.

Výskumníci však na druhú stranu potvrdili, že aj keď robili prieskum na pomerne veľkej vzorke mužov a navyše z rôznych krajín, ešte nie je možné ho automaticky demonštrovať na všetkých mužoch. Cieľom výskumu bolo odkryť určité prepojenia vzťahov k pornu, skutočnému sexu a problémom s erekciou. A tie sa minimálne týmto výskumom potvrdiť podarilo. De Win si však myslí, že aj keby pracovali s ešte väčšou vzorkou mužov, výsledky budú približne rovnaké. Záver, že pričasté masturbovanie pri porne môže viesť k erektilnej dysfunkcii je teda na mieste.

Pokiaľ patríte k mužom a niečo nezvyčajné ste si pri „ostrej akcii“ s partnerkou u seba tam dole všimli, zrejme nastal ten správny čas prestať neustále sledovať videá na internete. Napokon, u 20 % opýtaných mužov bolo na základe výskumu zistené, že začali sledovať tematicky extrémnejšie videá, aby sa im vôbec podarilo vzrušiť sa.