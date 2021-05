Pritiahli ľudí z Británie aj USA. Partia nadšencov sa vrátila do rodného regiónu a svojím projektom sem láka turistov

Splavovanie riek na Slovensku vyhľadáva čoraz viac ľudí. Kombinuje aktívne strávený čas v prírode a nezabudnuteľné chvíle s tými najbližšími. V tomto prípade je jeho cieľom aj priblížiť krásy Novohradu a priniesť aktivitu, ktorá spestrí chvíle strávené v regióne, kde patrí medzi unikátne.

Erik, Michal, Peter a Miro sú partia nadšencov turizmu, vodných športov a čistenia prírody. Do Novohradu priniesli aktivitu, ktorá zaujala miestnych, aj návštevníkov z rôznych krajín. Všetci pôvodom pochádzajú z Lučenca a jeho okolia, postupne však svoje rodné miesta opustili. Vrátiť späť sa rozhodli aj kvôli pandémii a vďaka tomu je na svete výnimočný projekt Splavuj Ipeľ.

Rieku museli najprv vyčistiť

Skúsenosti so splavovaním riek majú z rôznych európskych miest. Keď vyskúšali prvýkrát splaviť Ipeľ na južnom Slovensku, zostali prekvapení zlou situáciou.

“Zaskočil nás neúnosný stav znečistenia koryta a brehov rieky, ktorá tečie neďaleko od našich domovov. Znečistenie bolo masívne, z vody sme vyzbierali ostrovy vzniknuté z plastových fliaš, najväčší mal pre predstavu rozlohu 20m2,” priblížil začiatky projektu Erik. Kým teda mohli prísť so samotnou možnosťou splavu pre verejnosť, najprv sa pustili do čistenia rieky.

Atrakcia, ktorá v regióne nemá obdoby

Napokon sa im podarilo zrealizovať aj svoju myšlienku o splave, na ktorom návštevníci môžu zažiť prekrásnu prírodu na vlastné oči a navyše s minimálnym dopadom na životné prostredie. “Hlavný dôvod prečo sme sa rozhodli začať s týmto projektom bol ten, že nám osobne v partii chýba podobná atrakcia v Novohrade, a za podobnými je treba cestovať ďalej, pritom krásna rieka je pár minút od mesta.”

Tak vznikol projekt s názvom Splavuj Ipeľ, ktorý nie je atraktívny iba pre miestnych, ale aj pre návštevníkov týchto končín. “Podarilo sa nám prilákať mnohých nadšencov vodného športu. Na začiatku sa ho zúčastňovali najmä domáci z okolitých obcí a Novohradu, pre ktorých bolo veľkým zážitkom to, že si mohli splaviť rieku, pri ktorej dennodenne trávia čas. Postupne prichádzali zákazníci zo všetkých kútov Slovenska, ba dokonca aj zo zahraničia.”

“Na spestrenie voľných chvíľ musel človek hľadať zábavu inde”

Splav na rieke Ipeľ si už vyskúšali aj návštevníci z Čiech, Maďarska, ale aj Veľkej Británie, Švajčiarska alebo USA. Je to veľký úspech pre tento región, ktorý je známy predovšetkým svojimi hradmi a zámkami. “Nachádza sa tu zámok Halič, hrady Fiľakovo a Šomoška. Na spestrenie voľných chvíľ však musel človek hľadať zábavu inde. S otvorením splavu Ipľa sa pridala aj táto možnosť, ktorá perfektne kombinuje aktívny odpočinok – čim určite vodná turistika je. Tým by sme chceli prilákať do tohto nádherného regiónu turistov.”

Ponúka dobrodružstvo v panenskej prírode pre všetkých

Ak ešte aj nemáte skúsenosti so splavovaním, práve na tomto mieste ich môžete získať alebo vyraziť spolu s celou rodinou. “Splavovanie Ipľa je outdoorová aktivita vhodná pre každého, kto chce zažiť dobrodružstvo v panenskej prírode. Služby najčastejšie využívajú rodiny s deťmi, ale aj jednotlivci či páry mladších alebo starších vekových kategórií. Z vlastných skúseností môžeme povedať, že splav Ipľa zvládol aj dôchodca, ktorý zobral na splav svoje vnúčatá.”

Najvhodnejšie podmienky na splav Ipľa sú v mesiacoch od apríla do októbra. Štandardne práve v lete a počas slnečných dní. “Ipeľ splavujeme na úseku dlhom 10 kilometrov, medzi obcami Holiša a hraničnou obcou Kalonda v trvaní zhruba 3 hodiny. Náročnosť úseku je označovaná ako ZW (pozn. Zahmwasser) mierna voda. ZW nevyžaduje väčšie vodácke zručnosti. Splav je vhodný aj pre začiatočníkov, kamarátov, rodiny s deťmi, ale aj na firemné akcie a teambuildingy.”

Môžete si urobiť viacero zastávok a výlet spestriť

Začiatok splavu je v obci Holiša, kde sa nachádza aj lodenica s bufetom, skladom športového vybavenia a prezliekarňou. Pred samotným splavom vás čaká rýchle zaškolenie a môžete vyraziť.

“Prvá možná zastávka na oddych je pri penzióne Zlatka. Pokračujete po toku rieky do dedinky Trebeľovce, kde sa priplavíte na stanovisko u Mravca a o niečo ďalej na stanovisko Pláž, pieskovcová stena, kde je možnosť rekreácie, pozorovania pekných scenérií a oddychu. Po zhruba 15 minútach sa plavíte pri území Volavčia kolónia, pásmo ochrany štvrtého stupňa, kde v tichosti môžete v diaľke pozorovať volavky. Po ďalších cca 20 minútach sa doplavíte ku obci Rapovce, spoznáte to podľa názvu stanoviska Bobor, kde je v pešej dostupnosti známe termálne kúpalisko. Odtiaľ kľudným tempom po zhruba 30 minútach a prekonaní jemnej pereje vodopády, s možnosťou zastávky na stanovisku u Rybárika, prichádzate na poslednú zastávku Splavuj Ipeľ, ktorou je lodenica Kalonda.”

Spoznajte z Novohradu ešte viac

Na tomto mieste váš výlet ešte končiť nemusí. Môžete si zahrať plážový volejbal, futbal alebo si užívať voľné chvíle na plážových ležadlách. “V blízkosti lodenice Kalonda s možnosťou zapožičania bicyklov sú Velické rybníky, Vodné dielo Kalonda a svetoznáma chránená prírodná rezervácia, ktorá chráni pamiatky minulosti a praveké poklady pochované vulkanickou katastrofou z čias miocénu, ako sú žraločie zuby na dne pravekého mora, pozostatky tropického dažďového pralesa, laby prazvierat ktoré žili na tomto území.”

Kanoe, paddleboard aj čln s elektropohonom

Ak si netrúfate na splavovanie celého úseku, môžete vyskúšať splav spodného úseku Ipľa pri Kalonde, kde si môžete požičať kanoe, paddleboardy alebo novinku, ktorú má Splavuj Ipeľ vo svojej ponuke, čln s elektropohonom.

Výnimočná je aj prírodná scenéria, ktorú môžete cestou spoznať. “Brehy horného toku Ipľa sú lemované nádhernou slovenskou prírodou, lúkami a poliami, ktoré sú od toku oddelené hustými lesmi. Táto krajina je bohatá na vzácne a chránené živočíchy. Môžete tu vidieť pobehovať líšky, srnce, jelene, a svoj domov tu majú viacerné chránené druhy vtáctva, nespočetné množstvo rozmanitého hmyzu, ale tiež cicavce. Celkovo splavný úsek vieme natiahnuť na 22 kilometrov, a to z obce Boľkovce, do obce Rároš.”

Splavy riek patria medzi čoraz vyhľadávanejšiu aktivitu uprostred prírody, kde môžete stráviť príjemné chvíle s priateľmi alebo rodinou a okrem samotného zážitku si vychutnať aj príjemné výhľady a možnosti, ktoré ponúka okolie. Inak to nie je ani na tomto mieste. “Táto atrakcia sa v posledných rokoch teší neustále zvyšujúcemu záujmu zo strany verejnosti a predbehla aj obľúbený spodný úsek rieky, čím sa stala najpopulárnejšou vodáckou destináciou v Novohrade.”

Príjemné prekvapenie aj pre miestnych

Podľa Erikových slov sú z tohto zážitku častokrát prekvapení aj domáci. “Reakcie sú skoro 100 % pozitívne, ľudia sú ohúrení a chcú si splav zopakovať. Priznávajú, že taký zážitok od Ipľa nečakali. Dokonca aj domáci, ktorí tvrdia že Ipeľ poznajú, sú prekvapení, čo všetko sa dá vidieť a aké krásne scenérie ponúka.”

Splavuj Ipeľ sa už teraz teší obľube a to aj napriek tomu, že iba tento rok začína prvá oficiálna sezóna tohto projektu. A s tým súvisí aj niekoľko noviniek, ktoré táto skupina nadšencov pripravuje.

Zážitok posúvajú k európskemu štandardu

“Pripravené je predĺženie splavu až z obce Holiša. Ďalej máme v pláne revitalizovať oddychové miesta a miesta začiatku a konca splavu, vyznačiť záujmové miesta a body ako napríklad prírodné úkazy, občerstvenie a podobne informačnými tabuľami. V mieste konca splavu chceme vytvoriť oddychovú zónu so všetkým, čo k tomu patrí. Jednak pre vodákov, ale aj cyklistov, kvôli cyklotrase, ktorá tadiaľ prechádza. Medzi top novinky patrí navýšenie kapacít lodí – v ponuke budú trojmiestne kanoe pre rodinky alebo elektro motorový čln, ktorým sa na spodnom úseku môžete povoziť s deťmi v bezpečí veľkého člnu.”

Splavuj Ipeľ chce úroveň svojho zážitku posunúť na európsky štandard. Pri návšteve Novohradu by tak nemal vo vašom programe chýbať.