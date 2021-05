Špecialistka na barf Lucia: Kosti sa nesmú psíkom podávať tepelne upravené, dopriať im ľudskú domácu stravu je chyba

Okolo toho, čo je správne pri kŕmení psov a čo by sme naopak nemali robiť, koluje v spoločnosti aj na internete množstvo mylných, či zavádzajúcich informácií. Odborníčka na kŕmenie surovou stravou Lucia Janigová nám priblížila viac o tejto téme, ktorú veľmi dobre pozná každý psíčkar a priniesla užitočné informácie o barfe a pestrej surovej strave.

Lucia má na svojom konte množstvo školení, certifikátov, spoluprác s veterinármi alebo seminárov. Odbarfovala tisícky psov, ktorým sa následne zlepšil zdravotný stav. Preto by nám nemalo byť ľahostajné, čo dávame jesť našim psíkom, pretože im môžeme aj ublížiť.

Barf je horúcou témou medzi majiteľmi a Lucia nám vyvrátila mýty, ktoré kolujú o surovej strave, porovnala ju s granulami a priblížila, aký pestrý môže byť psí jedálniček.

V rozhovore s Luciou Janigovou sa dozviete: Aké najväčšie chyby robíme pri kŕmení psov?

Ako je to skutočne s tvrdením, že pes môže varené kosti?

Aké sú výhody surovej stravy?

Dokáže správne barfovanie pomôcť psíkovi po zdravotnej stránke?

Ako začať s barfom?

Aký je najväčší problém granúl?

Prejsť na barf zo dňa na deň alebo radšej postupne?

Ako môže vyzerať príkladný jedálniček pre psa?

Akým spôsobom môže nesprávne stravovanie ublížiť psíkovi? Čo je podľa vás v tomto smere najväčšou chybou, ktorú ľudia robia?

Nesprávne stravovanie priblížim v oboch spôsoboch kŕmenia. Pri kŕmení granulami – suchým extrudovaným krmivom – by mali ľudia v prvom rade čítať zloženie. Obchodné reťazce majú v ponuke veľké balenia za nízku cenu, ktorá láka ľudí nakupovať tieto krmivá vo veľkom, ale takmer nikto z nich si neprečíta zloženie. Obilniny, obilniny a ešte raz obilniny, stabilizátory, farbivá, soli. Pri dlhodobom kŕmení týmito nekvalitnými granulami sa psa objaví niektoré ochorenie – buď začnú zlyhávať obličky, pečeň, opakujúce sa zápaly žalúdka, alergie.

Ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí svojmu psíkovi doprajú ,,domácu stravu, ľudskú stravu” – tu často vidím narodeninové torty, obedy alebo len také prilepšenie plné klobások, párkov, piškót, varených alebo pečených kostí. Tie sa v žiadnom prípade nesmú podávať tepelne upravené. Podávajú sa vždy iba surové kosti, ale aj ich podávanie má isté pravidlá, ktoré je nutné dodržať.

V zásade, ak kŕmite psíky spomínaným nekvalitným krmivom, tak by ste s tým mali prestať, vyhľadať odborníka na granule alebo na barf stravu a začať odznova a správne.

Čo patrí medzi najväčšie mýty, ktoré kolujú na internete, alebo s ktorými sa stretávate ohľadom správneho stravovania u psov a pritom im to naopak môže škodiť? Dokážu vás takéto mýty ešte prekvapiť?

Mňa konkrétne ešte stále dokáže prekvapiť aj pri niekoľkoročnej praxi tvrdenie o kostiach, že pes môže varené kosti. Aj napriek dobe, kedy internet a sociálne siete sú preplnené informáciami o kostiach, často v diskusiách, žiaľ, drvivá väčšina ľudí tvrdí, že kŕmia varenými – pečenými kosťami. Pes nesmie varené kosti, v žiadnom prípade, žiadny druh kostí. Pri tepelnej úprave sa mení štruktúra kostí, ktoré môžu a vedia vážne poškodiť tráviaci trakt psíka.

Samozrejme, kŕmenie kosťami má svoje pravidlá a len tak podať kosť psovi, ktorý je na granuliach, nie je ideálny krok . Tu v takomto prípade je na zváženie či psovi, ktorý je na granuliach, môžeme podať kosť.

Netreba zabúdať na pár faktov: príliš veľa kostí dokáže psovi spôsobiť zápchu, ktorá musí byť riešená veterinárnym ošetrením. Alebo ak sa podá kosť psovi, ktorý nie je zvyknutý na kosti, môže dôjsť k uduseniu, pretože už má zaniknutý ihlový reflex. Ihlový reflex – s týmto reflexom sa narodí každý pes, pokiaľ je psík na granuliach, reflex zaniká cca po 2 rokoch. Reflex sa obnoví, ale je nutné dodržať postupnosť pri zakrmovaní mäsom, prechodom na barf.

Jedným z ďalších mýtov je ten o agresivite psa. Nie je to vôbec pravda, pes sa narodil ako prirodzený mäsožravec, má na to prispôsobený chrup, trávenie, žalúdočné kyseliny. Pri tomto tvrdení mi vždy napadne: keď si človek dá tatarák alebo krvavý steak, tak sa z neho stane vlkodav alebo upír?

Čo sú najväčšie výhody surovej stravy?

Najväčšie výhody prináša práve tá prirodzenosť stravy a rôznorodosť, ktorú vieme psom poskytnúť. Často sa ľudí pýtam, či by oni jedli každý jeden deň svojho života instantné polievky, keď psíkovi, ktorého milujú, každý jeden deň sypú do misky stále to isté suché priemyselne umelo vytvorené krmivo. Žiaľ, je to o pohodlnosti, ale je to aj o informáciách, ktoré sú k tejto téme dohľadateľné na internete v diskusiách, fórach i článkoch.

Psy sa barfovali vždy, to iba doba moderná a pohodlná stvorila granule. Kŕmiť mäsom vôbec nie je ťažké, ani náročné, ako nám to prezentujú neznalci v tomto smere. Žiaľ, ani veterinári nie sú naklonení často k tejto metóde kŕmenia – tu je to tiež iba o marketingu a spolupráci s firmami, ktoré vyrábajú granule a netreba zabúdať na fakt, že veterinár nie je “výživár” a odborník na barf stravu.

Výhodami sú lesklá srsť, zdravé zuby, pevné drápky, žiaden zápach z úst, minimum exkrementov. Ak sa mám na to pozrieť zo zdravotného hľadiska, s barfom sa dá pracovať tak, že pri správnom nastavení barfu vieme eliminovať, prípadne úplne odstrániť zdravotné problémy typu alergie, zápaly žalúdka, ochorenie obličiek, ochorenie pečene a tak ďalej.

Naozaj sa s tým dá skvele pracovať, ale musíte sa zveriť do rúk odborníka. Žiaľ, často ,,naprávam psíka” po nesprávnom barfovavaní u ,,novopečených” predajcov barfu, ktorí si v rámci reklamy na trhu uvedú poradenstvo. Niečo málo si prečítajú na internete, ale zabúdajú na najdôležitejšie, a tým je individualita psíka.

Potom treba poznať nutričné hodnoty mäsa, trh s mäsom, prílohy, ako sa správa kombinácia liekov, olejov, suplementov. Je to dosť hazard pokiaľ ide o chorého psíka. Preto opakujem, ak má psík zdravotné problémy a chcete začať barfovať, hľadajte najskôr odborníka so skúsenosťami, až potom si objednávajte mäso z e-stránok alebo zájdite do predajne.

Spomínali ste nám, že barfovanie nie je nič zložité, len má veľa výnimiek. Ktoré sú to?

Ak som uviedla vyššie – príklad kosti a ihlový reflex. Ja odporúčam ísť metódou 4 krokov: najskôr mleté mäso, potom svaloviny, kusové mäso, kosti a nakoniec vnútornosti. Ideálne nastavenie s časovou postupnosťou, ktorá zabezpečí nakopnutie trávenia psíka na surové mäso.

Výnimku v tejto postupnosti napríklad tvoria psíky francúzsky buldoček, ktorý má tendenciu veľmi rýchlo jesť a potravu následne vyvrátiť, tak tam odporúčam zotrvať a zostať iba na mletom mäse. Tu ale majiteľ nemusí mať strach – trh s barfom je veľmi pestrý a v ponuke sú aj mleté mäsá, ktoré obsahujú pomletú kosť aj vnútornosť, prípadne oboje.

Samostatnou skupinou sú psíky s ochorením obličiek a pečene. Tu je nutné nastaviť presne stravu podľa aktuálneho stavu psíka – nesmú sa skrmovať niektoré druhy mäsa a príloh, pri ochorení pečene treba sledovať podiel tukov a tak ďalej. Nič zložité, dobrý predajca vám vždy poradí.

Môžem začať kŕmiť psíka surovým mäsom hneď odmalička? Podľa čoho vyberať druh mäsa? Záleží to aj od jeho vzrastu alebo konkrétneho plemena?

Šteniatko sa narodí ako najprirodzenejší barfista – s nimi nie sú žiadne problémy. Všeobecne platí, že šteniatka by nemali veľa hovädziny, zvlášť nie stredne veľké a obrie plemená – vysoký príjem bielkovín spôsobí rýchly rast a s tým spojenú panostitídu. Platí, že strava má byť pestrá a vyvážená v rámci časového obdobia, treba striedať druhy ovocia a zeleniny, striedať druhy mäsa a prispôsobovať kŕmnu dávku veku, rastu, aktivite.

V našom staršom článku sme priniesli informácie z rôznych internetových zdrojov. Viete nám uviesť napríklad toto tvrdenie na správnu mieru? “Surové mäso a kosti môžu obsahovať nebezpečné baktérie ako Salmonela či E. Coli. Kosti môžu navyše poškodiť tráviaci trakt psov.”

Pes, ktorý je na barfe, má tak silnú žalúdočnú kyselinu, že bežné baktérie nijakým spôsobom neohrozia zdravotný stav. Väčšina ľudí, ktorí majú psíka na dvore, tak pozorujú, ako si psík často zahrabe jedlo. Tam ho nechá pár dní pekne prehniť a potom si to vyhrabe ako delikatesu, takže e. coli, salmonela, enterobaktérie nie sú nebezpečenstvom. Časť s kosťami – ihlový reflex som už vysvetlila.

Ako je to s podávaním tepelne upraveného mäsa?

Tepelne upravené mäso už nie je takým prínosom pre psa po výživovej stránke. Varom sa ničia nutričné hodnoty. Je to nežiaduce. Iné je, ak má pes zdravotné problémy, tam sa strava dopĺňa o nutné suplementy. Ale zdravému psovi by sme určite z dlhodobého hľadiska varenú stravu podávať nemali.

Aké druhy ovocia a zeleniny sú pre psíkov v poriadku a sú také, ktoré by sme im nemali dávať?

Tie známe tabuľky, čo psík môže a čo nie, snáď pozná každý psíčkar. Tu iba uvediem niektoré fakty pri vybraných druhoch, ktoré psík vraj nemôže:

Cesnak: slúži ako prírodné antiparazitikum.

Hrozno: jadierka údajne spôsobujú zlyhanie obličiek, ale zároveň z jadierok sa vyrába extrakt, ktorý je silný antioxidant a používa sa v barfe aj v granulovom priemysle.

Avokádo: persín sa nachádza iba v listoch, kôstke a šupke. Taktiež sa avokádo používa v granulovanom priemysle a znižuje cholesterol v krvi u psov.

Samozrejme, počas svojej praxe som sa stretla už s anafylaktickým šokom u psíka po podaní jablka, zeleru. Ak idete zaradiť nový druh ovocia alebo zeleniny do stravy a máte obavy, tak odporúčam začať s malým množstvom a sledovať reakciu. Tá sa zvyčajne dostaví do 20 minút.

Niektorí ľudia kŕmia svojich psov výlučne granulami. V čom sú rozdiely v porovnaní so surovou stravou?

V prvom rade vieme, čo svojmu psíkovi dávame, pri granuliach sa musíme spoliehať iba na tabuľky od výrobcu. Pri zdravotných problémoch u psíka na granuliach často dochádza k recidíve, kdežto keď psík prejde na barf, sú recidívny ojedinelé. Na začiatku sa to môže zdať zložité, ale po pár dňoch už bude každý majiteľ psíka mať v ,,oku” veľkosť kŕmnej dávky a reakcie psíka na jedlo.

Ak by sme chceli zmeniť stravu nášho domáceho miláčika z granúl na surovú, ako začať? Máte nejaké tipy?

Vyššie spomínaná 4-bodová fáza je ideálna na prechod. Prejsť zo dňa na deň, neotáľať s tým. Začať s ľahšie stráviteľným bielym mäsom ideál morka, králik, kura. Môže sa dostaviť redšia stolica, ale to je úplne normálne. Netrvá to dlhšie ako jeden deň.

Na začiatok netreba robiť prekombinované misky. Mať na pamäti to, že vyvažujem stravu v rámci časového obdobia, nie jednej misky či kŕmnej dávky. Nebuďme otroci misky svojho psa, dajme mu potešenie v podobe rôzneho druhu mäsa a príloh trebárs počas doby dvoch týždňov.

Ako môže vyzerať jedálniček pre psa v praxi?

Makrely, kozie rebrá, šalát, cvikla Ryby sú zdrojom omega 3 mastných kyselín, ľahké na trávenie. Kozie rebrá zastupujú mäso – kosti v barfe. Väčšinou sa s nimi dorovná kŕmna dávka. Kosti by nikdy nemali tvoriť väčšiu časť kŕmnej dávky. Šalát a cvikla sú hlavne zdrojom železa, vitamínov. Pozor, cvikla môže zafarbiť moč.

Mletá zverina, kačacie krky, špargľa, tekvica Zverina má nízky obsah tuku, je to kvalitná bielkovina. Kačacie krky sú najobľúbenejšie zo všetkých druhov krkov. Stredné tvrdené kosti v kombinácii s chutným kačacím mäsom. Špargľa je zdrojom železa, tekvica náhrada vlákniny, môže sa skrmovať aj s dužinou a jadierkami, sú zdrojom vysokého obsahu draslíka.

Hovädzie srdce, hovädzie pľúca, konské kosti, tekvica, cvikla, šalát Hovädzie srdce sa zaraďuje pod svaloviny. Cenovo dostupné, pre psa veľmi chutné svaloviny sú zdrojom príjmu minerálov, bielkovín, tukov. Pľúca sú vnútornosti a zastupujú fosfor v barfe. Pľúca samotné však majú veľmi nízku výživovú hodnotu. Vhodné podávať psíkom na diéte a s nadváhou. Vnútornosti je nutné vždy kombinovať s kosťami. Platí pravidlo, že kosti zapekajú – vnútornosti riedia. V tomto prípade konské kosti. Mimochodom, prvé konzervy pre psy boli práve z koňa. Počas obdobia vojny sa vyradené, zranené kone spracovali na zužitkovanie pre psy, ktoré, rovnako ako kone, slúžili vo vojne na fronte.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o tejto téme, nájdete ich aj na stránke BarfDog alebo Instagrame, kde sa môžete pokochať a inšpirovať ešte viacerými fotografiami návrhov psích misiek. Lucia Janigová spolu s kolegami vám radi poskytnú svoje poradenstvo a konzultácie v jednej zo svojich kamenných predajní, ktoré nájdete v Bratislave, Stupave, Pezinku, Banskej Bystrici a Trnave.