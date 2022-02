Prísnejšie pravidlá pri rizikových zápasoch či policajné rovnošaty bez menovky. Vláda schválila novely zákonov

Bezpečnosť na športových podujatiach by sa mala presunúť zo Slovenského futbalového zväzu a Slovenského zväzu ľadového hokeja na Ministerstvo vnútra SR. Vyplýva to z návrhu novely zákona o organizovaní verejných športových podujatí, ktorý na dnešnom rokovaní schválila Vláda SR.

Ďalšie zmeny sa týkajú povinnosti overovať totožnosť diváka so vstupenkou na meno a priezvisko, obmedzenia platnosti osvedčenia hlavného usporiadateľa či odbornej prípravy držiteľa platného osvedčenia a preukazu.

Policajti by už nemali mať na rovnošatách menovky

Príslušníci Policajného zboru SR (PZ) už nemajú mať na rovnošatách menovky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Policajnom zbore, ktorú dnes taktiež odobrila vláda.

Ministerstvo vnútra SR, ktoré novelu na rokovanie kabinetu predložilo, v tomto prípade argumentovalo, že v mnohých prípadoch pri výkone služobných zákrokov dochádza k osočovaniu a vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu si osobných údajov policajtov.

Na rovnošate už len služobné číslo

Rezort navyše konštatoval, že zákonom upravenou povinnosťou policajta nosiť na služobnej rovnošate menovku s menom, priezviskom a akademickým titulom policajta je SR ojedinelá v rámci okolitých štátov, ktoré sú členmi Európskej únie. Na policajnej rovnošate však naďalej ostane služobné číslo policajta.

Novela zákona zároveň exaktne definuje organizáciu Policajného zboru SR. „Policajný zbor sa člení na službu kriminálnej polície, službu finančnej polície, službu poriadkovej polície, službu dopravnej polície, službu železničnej polície, službu ochrany objektov, službu hraničnej a cudzineckej polície, službu osobitného určenia, službu ochrany určených osôb a inšpekčnú službu,“ uvádza sa v materiáli.

Jednotlivé služby pôsobia podľa dokumentu v rámci útvarov Policajného zboru, ktoré na návrh prezidenta PZ zriaďuje a zrušuje minister vnútra. Ten zároveň na návrh prezidenta PZ určuje náplň ich činností a vnútornú organizáciu.

„Útvarom PZ je aj Kriminalistický a expertízny ústav PZ, ktorý je znaleckým ústavom na vykonávanie odbornej činnosti a znaleckej činnosti najmä pre orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci,“ konštatuje dokument.

V rámci novely rezort vnútra zaviedol napríklad oprávnenie policajta vyzvať osobu, napríklad svedka, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, ak je dôvodný predpoklad, že by intoxikácia mohla zmariť alebo podstatne sťažiť vykonávanie úkonu orgánov činných v trestnom konaní.

Taktiež majú mať policajti možnosť napríklad namiesto do cely umiestniť osoby do takzvaného určeného priestoru, ak je takýto priestor na útvare PZ vytvorený a nie je účelné osobu umiestniť do cely.

Novela upravuje aj podmienky používania dronov

Novela zároveň upravuje napríklad aj niektoré podmienky používania takzvaných dronov. „Činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota je zakázaná do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme nad pracoviskom, bydliskom alebo rezidenciou prezidenta SR, predsedu Národnej rady SR, predsedu vlády SR a predsedu Ústavného súdu SR,“ zdôrazňuje dokument.

Použivanie dronov je obmedzené aj nad objektom, v ktorom sa konajú pravidelné rokovania pléna Národnej rady SR, vlády SR alebo zasadnutia pléna Ústavného súdu SR.

Novely týchto zákonov by mali nadobudnúť platnosť 1. júna 2022 vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu.