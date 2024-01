Prišli na to, ako sa sformovala tajomná superštruktúra na dne Tichého oceánu. Je veľká ako Británia

Zvláštna štruktúra na dne Tichého oceánu prekvapuje vedcov. Nachádza sa stovky kilometrov pozdĺž severovýchodného okraja Melanézie a bola formovaná v štyroch etapách, čo je mimoriadne nezvyčajné.

Ako píše portál Science Alert, ide o akýsi geologický cintorín útesov a neúspešných ostrovov. Vedci v novej štúdii publikovanej v časopise Earth and Planetary Science Letters skúmali takzvanú melanézsku hraničnú plošinu (preklad z anglického Melanesian Border Plateau) a dospeli k záveru, že štruktúra vznikla niekoľkými impulzmi podmorských sopiek, ktoré sa začali v čase vlády dinosaurov a pokračuje v podstate až do súčasnosti.

Zvyčajne sa predpokladá, že rôzne štruktúry pod hladinou oceánov vznikli impulzovo, pri jednej erupcii. V tom sa ale táto plošina o rozlohe 222-tisíc kilometrov štvorcových, čo je o trochu menej ako rozloha Spojeného kráľovstva či Rumunska, líši.

Four distinct pulses of volcanism built the Melanesian Border Plateau: Implications for oceanic mid-plate superstructure formation (2024)https://t.co/cBHS4qSRnj pic.twitter.com/ArtWVwr7j2

— Abel Seism🌏Sánchez (@EQuake_Analysis) January 15, 2024