Prípravy digitálnych pasov sú vo finále. Pre Slovákov budú komplet k dispozícii od tohto dátumu

Európsky digitálny COVID pas bude na Slovensku kompletne pripravený k 1. júlu. Ten by mal občanom uľahčiť cestovanie medzi krajinami Európskej únie.

Dnes o tom informovali štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus, štátny tajomník ministerstva financií Ľuboš Jančík, štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Marek Antal a generálny tajomník služobného úradu ministerstva zdravotníctva Peter Ferjančík. Tí sa stretli na zasadnutí Strategickej komisie pre európske záležitosti.

„Dokončili sme vývoj všetkých potrebných častí IT systémov, ktoré budú slúžiť na podporu digitálneho zeleného certifikátu. V najbližších dňoch by mali prebiehať testy s tým, že by sme mali byť plne pripravený k 1. júlu,“ povedal Ferjančík. Štátni tajomníci však apelovali na občanov, aby pre šíriaci sa delta variant koronavírusu obmedzili cestovanie.

V papierovej aj digitálnej forme s QR kódom

Osvedčenia budú bezplatne vydávať vnútroštátne orgány a majú byť k dispozícii v papierovej alebo digitálnej forme s QR kódom. Pre ich držiteľov poslúžia ako potvrdenia očkovania proti ochoreniu COVID-19, negatívneho výsledku nedávno absolvovaného testu alebo prekonania ochorenia. Osvedčenie však nebude podmienkou využívania práva na voľný pohyb a nebude sa považovať za cestovný doklad. Systém osvedčení EÚ formálne zavedie 1. júla na 12 mesiacov.

Europoslanci počas rokovaní so zástupcami ministrov krajín EÚ o konečnej podobe pravidiel súvisiacich s osvedčeniami presadili dohodu, podľa ktorej členské štáty Únie nebudú môcť uvaliť na držiteľov osvedčenia ďalšie cestovné obmedzenia, ako sú karanténa, samoizolácia či testovanie, pokiaľ nebudú nevyhnutné a primerané z dôvodu ochrany verejného zdravia.

Všetky krajiny EÚ budú akceptovať osvedčenia o očkovaní vydané v iných členských štátoch pre vakcíny, ktoré schválila Európska lieková agentúra. O uznaní osvedčení týkajúcich sa vakcín schválených v rámci vnútroštátnych povoľovacích postupov alebo očkovacích látok, ktoré schválila Svetová zdravotnícka organizácia na núdzové použitie, rozhodnú členské štáty samy.