Pripravte sa na nečakané ochladenie, začína poriadna zima: Slovensko zasypal sneh, je to však len začiatok

Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, ojedinele, najmä v južnej polovici územia, prechodne zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach sa očakáva sneženie alebo snehové prehánky. Zriedkavo hrozí tvorba snehových jazykov.

Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Najvyššia denná teplota bude -4 až 1 stupeň Celzia, v južnej polovici západného a na juhu stredného a východného Slovenska okolo 1 až 4 stupne. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo -9 stupňov Celzia. Fúkať bude západný až severozápadný vietor 3 až 9, na juhozápade ojedinele okolo 11 m/s, v nárazoch okolo 18 m/s (10 až 30, 40, nárazy 65 km/h).

Napadne až 12 centimetrov

Na východe a Gemeri bude miestami slabý vietor. Na horách nad pásmom lesa sa očakáva búrlivý vietor až víchrica. Spadne približne 2 milimetrov zrážok alebo do 12 centimetrov snehu, a to najmä na severe krajiny. „Sneženie najmä do severných častí krajiny aj dnes prinesie chladný vzduch, v ktorom do našej oblasti bude zasahovať tlaková níž od severovýchodu,“ informuje iMeteo.

„Pre okresy Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a Poprad je v platnosti výstraha prvého stupňa pred snežením. Práve tam sa očakáva, že počas dňa spadne najviac snehu, spolu s tým nočným môže ísť aj o úhrny na úrovni 30 cm,“ dodáva portál.

Studená vlna počasia však aktuálne len začína a ak nemáte radi mrazy, máme pre vás zlé správy. V najbližších dňoch totiž poriadne prituhne. Už dnes v noci budú teploty na niektorých miestach klesať k hranici -10 stupňov Celzia a v pondelok či v utorok dokonca k -15 stupňov Celzia. Mierne oteplenie príde až v stredu, uvádza iMeteo.