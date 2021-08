Prípady stúpajú, situácia sa zhoršuje. Karanténa žiakov sa môže skrátiť, COVID automat zrejme čakajú zmeny

V porovnaní s minulým týždňom stúpol počet výjazdov záchraniek k pacientom s ochorením COVID-19. Najvyšší nárast evidujú v krajoch s najvyššou incidenciou pozitívnych prípadov, teda v Košickom a Bratislavskom.

Zvýšil sa aj sedemdňový priemer prípadov, aktuálny denný počet prípadov nákazy je na úrovni prvej polovice septembra minulého roka. Hospitalizácie narástli v porovnaní s minulým týždňom o 40 %, ventilovaní sú stále štyria pacienti. Na pravidelnej tlačovej konferencii k aktuálnej epidemickej situácii to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Vo štvrtok 2. septembra zasadne konzílium odborníkov, témou bude aj prípadná zmena COVID automatu. Minister pripustil, že sa COVID automat budúci týždeň môže zmeniť, do úvahy však pripadá aj to, že sa zachová jeho súčasná podoba.

V úrovni zaočkovanosti je Slovensko spomedzi európskych krajín stále v poslednej tretine. V Európskej únii je úroveň zaočkovanosti aspoň prvou dávkou 64 %, aj druhou dávkou dosahuje 57 %. „Čo je pozitívne, zvyšuje sa zaočkovanosť v kategórii nad 50 rokov, zaočkovaných je už 60 % populácie,“ uviedol šéf rezortu zdravotníctva. Ako doplnil, pomerne výrazne rastie aj skupina zaočkovaných vo veku od 12 do 20 rokov.

Celkový záujem o očkovanie však od druhej polovice júla výrazne klesol a počet prvoočkovancov počas augusta sa v priemere drží pod 4-tisíc denne. „Verím, že to ešte pôjde hore,“ podotkol Lengvarský. Zaočkovanosť prvou dávkou vakcíny v jednotlivých okresoch Slovenska sa pohybuje od 30 % po 62 %, pri plnej zaočkovanosti sa líši od 26 % po 59 %.

Minister Lengvarský výrazný zlom v epidemickej situácii v prvom týždni školského roka nepredpokladá. Potom však podľa neho môžeme očakávať zvýšenie počtu prípadov. „Verím, že sa to výrazným spôsobom neprejaví v nemocniciach,“ uzavrel. Do piatka by mal mať odpovede k tretej dávke vakcíny. Ako uviedol po rokovaní vlády, informácie mu má poskytnúť pracovná skupina, ktorá sa zaoberá vakcináciou. Odpovedať mu má na otázky, čo s treťou dávkou, pre koho bude určená a aké sú možné kombinácie vakcín.

Karanténa pre žiakov sa môže skrátiť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce skrátiť obdobie karantény pre žiakov. Po rokovaní vlády to uviedol šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že o téme sa diskutuje s ministrom zdravotníctva SR Vladimírom Lengvarským (nom. OĽaNO) a hlavným hygienikom Jánom Mikasom. Gröhling podotkol, že v súčasnosti vychádzajú z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR, kde je stanovené, že pri úzkom kontakte s nakazeným sa ide do 14 dňovej karantény.

Rezort školstva debatuje s ministerstvom zdravotníctva a ÚVZ SR aj o možnosti využitia PCR testu po piatich dňoch karantény a o individuálnej karanténe pri stanovených podmienkach. Individuálna karanténa by sa týkala tých okresov, kde je vysoká zaočkovanosť staršej generácie, učiteľov a mladých ľudí. Školy by pri nej mohli pokračovať v prezenčnej výučbe ďalej a iba infikovaný žiak by išiel do karantény.

Rozdelenie okresov od pondelka

Od pondelka 6. septembra bude podľa COVID automatu v stupni ostražitosti 23 okresov. Všetky ostatné okresy sú v stupni monitoringu.

V stupni monitoring budú okresy:

okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bratislava I.-V., okres Čadca, okres Detva, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Komárno, okres Krupina, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Myjava, okres Námestovo, okres Nitra, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poltár, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Prievidza, okres Púchov, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senec, okres Senica, okres Skalica, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica, okres Žilina, okres Zlaté Moravce, okres Zvolen,

V stupni ostražitosť budú okresy:

okres Bánovce nad Bebravou, okres Bardejov, okres Brezno, okres Bytča, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Kysucké Nové Mesto, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Poprad, okres Rožňava, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou, okres Žiar nad Hronom;

Kontakty by mali ľudia vyhľadávať aj sami

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) dokážu v súčasnosti pri priaznivej spolupráci zo strany pozitívnych osôb na COVID-19 vyhľadať všetky ich úzke kontakty. Podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa vedia flexibilne reagovať na vývoj epidemickej situácie.

Zároveň funguje aj systém trojičiek. Regionálnemu úradu vyťaženému pre nepriaznivú epidemickú situáciu prídu na pomoc pracovníci z iných dvoch stanovených úradov, ktoré majú vo svojich územných obvodoch lepšiu situáciu. „Pracujeme aj na zabezpečení výpomoci zo strany dobrovoľníkov a vojakov,“ skonštatoval Mikas. Zároveň pripomenul, že stále platí povinnosť takzvaného samodohľadávania kontaktov v prípade, že osoba dostane pozitívny výsledok testu na COVID-19.

Správu aktualizujeme.