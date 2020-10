Prieskum: 56 percent Slovákov je náchylných veriť konšpiráciám či klamstvám

V priemere 56 percent slovenských respondentov je náchylných veriť nejakému tvrdeniu, ktoré v sebe zahŕňa konšpiráciu či klamstvo. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zabezpečila organizácia Globsec v rámci publikácie Voices of Central and Eastern Europe: Perceptions of democracy & governance in 10 EU countries (Hlasy strednej a východnej Európy: vnímanie demokracie a vlády v 10 krajinách EÚ).

Z prieskumu ďalej vyplýva, že prostredníctvom logistickej regresie identifikovali päť faktorov, ktoré prispievajú k náchylnosti veriť konšpiráciám a klamstvám. Medzi tieto faktory patrí ochota zmeniť práva a slobody za iné výhody, podpora autokratického lídra, názor, že médiá nie sú slobodné, tiež nespokojnosť so systémom a nespokojnosť so životom. Slovenskí respondenti spĺňajú tri z piatich daných predpokladov a majú najväčšiu tendenciu veriť konšpiračným teóriám v regióne.

V rebríčku sme na chvoste

Zatiaľ čo na Slovensku má tendenciu veriť nejakému tvrdeniu, ktoré zahŕňa konšpiráciu, približne 56 percent respondentov, v prípade Litvy je to 17 percent a v prípade Rakúska 20 percent. Za Slovenskom sa umiestnilo Bulharsko, kde má tendenciu veriť konšpiračným teóriám či klamstvám 48 percent respondentov, v Rumunsku 39 percent opýtaných, v Maďarsku 35 percent, v Poľsku 34 percent, v Estónsku 28 percent a v Lotyšsku 25 percent opýtaných.

Prieskum ďalej naznačuje, že analytičky zaznamenali pozitívnu koreláciu medzi náchylnosťou veriť konšpiráciám a vekom respondentov. Zatiaľ čo viera v konšpiračné teórie na Slovensku je vysoká všade, medzi vekovými kategóriami ale aj jednotlivými konšpiráciami je rozdiel. Približne 61 percent opýtaných starších ako 65 rokov súhlasili s konšpiratívnymi alebo klamlivými tvrdeniami, ktoré im boli poskytnuté.

Konšpiráciám veria aj vzdelaní ľudia

Na rozdiel od veku, v súvislosti s mierou vzdelania, analytičky zaznamenali negatívnu koreláciu. V priemere 61 percent opýtaných Slovákov so základným vzdelaním súhlasilo s pravdivosťou konšpirácií, pričom „iba“ 53 percent s univerzitným vzdelaním. Z prieskumu tiež vyplýva, že miera viery v konšpirácie medzi respondentmi s nízkym vzdelaním sa významne zvýšila oproti roku 2018. V roku 2018 48 percent respondentov so základným vzdelaním verilo, že o svetových udalostiach rozhodujú tajné skupiny a spolky s cieľom vytvoriť totalitnú svetovládu, pričom v roku 2020 je to 61 percent opýtaných.

Výsledky analýzy sú založené na prieskumoch verejnej mienky, ktoré sa uskutočnili v marci tohto roka na vzorke od 1000 do 1047 respondentov v desiatich členských štátoch Európskej únie: Rakúsko, Bulharsko, Česko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.