Priemerný čistý plat 1900 eur a bývanie za 794 eur: Baľte kufre, v tomto meste sa ľudia po finančnej stránke majú najlepšie

Bez príkras môžeme povedať, že situácia na Slovensku v súčasnosti nie je práve najlepšia. Nejeden človek tak uvažuje nad tým, kam sa presťahovať za lepším životom. Tieto krajiny sú pre prisťahovalcov tie najlacnejšie.

V týchto mestách sa žije najlacnejšie

Ako informuje Mail Online, sieť ľudí žijúcich v zahraničí InterNations vykonala prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť, kde sa žije najlacnejšie a najpohodlnejšie. Jednoznačným víťazom je pobrežné španielske mesto Valencia. Až 77 % prisťahovalcov je tu spokojných so svojou finančnou situáciou.

61 % opýtaných uviedlo, že ich príjem je viac ako postačujúci na to, aby tu viedli pohodlný život. Ľudia uvádzajú, že si tu nemusia robiť starosti o to, či zvládnu zaplatiť bývanie či výdaje na zdravotnú starostlivosť. Podľa webu Numbeo za prenájom 1-izbového bytu mimo centra zaplatíte v priemere 794 eur. Priemerný mesačný plat v čistom sa pohybuje na úrovni okolo 1 900 eur. V reštaurácii sa tu najete už od 10 eur.

Na druhom mieste sa umiestnilo mesto Panama, hlavné mesto rovnomenného štátu. S finančnou situáciou je spokojných až 76 % opýtaných, ktorí sa sem prisťahovali. Až 9 z 10 opýtaných má dostatočný príjem na to, aby nažívali spokojne a pohodlne. Je to tiež obľúbená destinácia pre dôchodcov, podľa ktorých je to tu pokojné a príjemné.

Slovensko sa neocitlo ani v TOP 50

Tretiu priečku opäť obsadilo Španielsko, tentoraz Malaga. Spokojných so životnými nákladmi je až 72 % opýtaných prisťahovalcov. 38 % opýtaných je so svojou finančnou situáciou nadmieru spokojných. V TOP 10 najlacnejších miest sa okrem iných miest umiestnila aj Varšava na 9. mieste a Viedeň na 10. priečke. 16. miesto obsadila Praha a na 21. priečke sa ocitla Budapešť. Bratislava sa nedostala ani len do TOP 50.

Na opačnej strane rebríčka, ako jedno z najdrahších miest pre prisťahovalcov, sa ocitol kanadský Vancouver. Až 88 % opýtaných má pocit, že im tu zárobok na pohodlný život jednoducho nestačí. Situácia je zlá, najmä pokiaľ ide o bývanie. Podľa Numbeo stojí prenájom jednoizbového bytu mimo centra v priemere 1 471 eur. V reštaurácii sa najete od 10 eur a priemerný čistý mesačný plat predstavuje 2 830 eur. Na zozname sa ocitlo aj ďalšie kanadské mesto – Toronto. Trojicu najdrahších miest pre prisťahovalcov uzatvára Londýn.